ГОСТов не существует, единой рецептуры — тоже. Как не ошибиться в выборе кулича на Пасху

Без знака «ЕАС» кулич лучше приобретать

Москва, 21 апреля. - ГОСТа на куличи не существует, его разработка пока только планируется. Любой кулич всегда будет изготовлен по техническим условиям изготовителя (ТУ). Нет и рецептуры кулича в официальном сборнике, поэтому у каждого производителя будет своя уникальная рецептура.

Кроме того, перед Пасхой за производство куличей берутся многие пекарни и предприятия общепита, однако далеко не все из них способны гарантировать надлежащее качество продукции, поэтому лучше выбирать кулич, изготовленный крупным хлебозаводом.

Помимо обязательной информации на этикетке кулича о дате изготовления, сроке годности, составе, пищевой ценности, условий хранения, информации о производителе, продукция должна содержать единый знак обращения на рынке («ЕАС»). Без нанесенного на маркировку знака «ЕАС» кулич приобретать не рекомендовано, так как в этом случае производителем не гарантируется безопасность продукции.

В подгоревших куличах может быть повышенный уровень канцерогенов и токсичного акриламида

Оцените внешний вид кулича и попробуйте примерно оценить соотношение веса и объема. Сдобное изделие не должно быть слишком большим и пышным, если вес чересчур мал. Избыточные объем и пышность могут быть признаком того, что кулич изготовлен по ускоренной технологии, а в него добавили разрыхлители, стабилизаторы и другие пищевые добавки. Если кулич слишком маленький, но при этом тяжелый — он может быть не пропечен.

«Верхушка, и корочка кулича должны быть целыми, не потрескавшимися. Трещины говорят о нарушениях технологического процесса на этапе замешивания теста или выпечки. Обратите внимание на цвет кулича, он должен быть равномерным, золотисто-коричневым. Не покупайте подгоревшие куличи — в подгоревших изделиях повышен уровень канцерогенов и токсичного акриламида», — объясняет директор по качеству и безопасности продукции КБК «Черемушки» Андрей Мосов.

Как понять, дорогие или дешевые ингредиенты использовал производитель

Поскольку единой традиционной рецептуры кулича нет, производители стараются изобрести свою рецептуру, отвечающую запросам потребителей.

О «богатой» рецептуре говорит:

· бóльшее содержание жира в рецептуре, поскольку кулич — это сдобное, праздничное изделие, а не повседневный продукт;

· упругий, пропеченный мякиш, принимающий первоначальную форму после легкого надавливания, развитая равномерная пористость;

· наличие более дорогих продуктов в отделке кулича, например, орехи и цукаты, фигурный зефир и мармелад, а не декоративная кондитерская сахарная посыпка или сахарная пудра.

Срок годности одного кулича — до 15 суток, другого — до 8 месяцев: в чем подвох

Срок годности куличей зависит от входящих в состав компонентов, влажности продукта, содержания жира и сахара. Поэтому срок их годности значительно больше, чем у обычного хлеба, даже если в составе куличей не используются консерванты.

Большинство изделий, судя по информации в маркировке, придут в негодность через 1-2 недели. Некоторые изделия годны к употреблению в течение одного месяца, другие — до 8 месяцев.

Куличи с относительно «натуральным» составом могут храниться до 15 суток (иногда до 40 суток). Большие сроки годности куличей достигаются за счет использования при их упаковке специальных материалов, обладающих барьерными свойствами, а также и также за счет использования влагоудерживающих агентов (глицерин, сорбитол и др.) Плюс в составе «долгожителей» могут быть пищевые добавки на основе солей уксусной кислоты (считаются безвредными для здоровья).

«Пищевые добавки, всевозможные Е, которые так пугают покупателей, допустимы и безопасны в количестве, разрешенном требованиями техрегламентов. При этом, информация о присутствующих в составе добавках должна быть указана в маркировке», — объясняет начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова.

Бумажная форма или целлофановая обертка: в какой упаковке выбрать кулич

Любая упаковка, предназначенная для пищевых изделий, априори безопасна. Никакие вещества из такой упаковки не должны мигрировать в продукт. Это относится как к бумаге и стеклу, так и пластику и металлу, и смешанным материалам. При этом, безопасность для потребителя гарантируется только если кулич упакован, и крупные хлебозаводы сегодня выпускают исключительно упакованную продукцию.

Упаковка из полимерных материалов, как правило, лучше защищает продукт от черствения и плесневения. Картонная упаковка обычно является вторичной, продукт в ней выглядит более торжественно, однако внутри нее все равно будет упаковка из полимерного материала. Независимо от вида используемой упаковки, кулич сохраняет свои качества в течение указанного на маркировке срока годности.

Не трогать верхушку: кулич разрезают поперек

Резать кулич нужно только поперек, не трогая верхушку кулича — верхнюю корочку. Отрезав нужное количество, кулич вновь накрывают «макушкой». Верхушка кулича должна продолжать «защищать» мякиш. Таким образом, кулич дольше не зачерствеет и не сохнет.

Хранить куличи рекомендуется согласно инструкции на этикетке: при температуре от +15 до + 20 градусов и относительной влажности воздуха не более 75 %, либо при равномерной температуре не ниже + 6 градусов, изолированно от источников сильного нагрева или охлаждения. После вскрытия упаковки рекомендуется хранить куличи в плотно закрытой упаковке, при указанных на маркировке условиях хранения.





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