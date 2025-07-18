В Ленобласти — новый мемориал в честь героев Великой Отечественной

«Сегодня событие, которое, наверное, когда-то будут оценивать уже наши потомки.В поле Пасхина в Выборгском районе появился новый мемориал — «МотоПарк Мира», позже заложим здесь аллею памяти.

В августе 1941 года на этом месте героически сражались бойцы и командиры 43-й, 115-й и 123-й стрелковых дивизий и пограничники — этот малоизвестный эпизод истории Великой Отечественной войны историки называют «Выборгской трагедией».

В течение нескольких суток летом 41-го наши войска находились на открытой местности под шквальным огнём противника, потери личного состава — более трёх тысяч красноармейцев.

Комплекс назван по имени Василия Пасхина, поднявшего в последнюю атаку однополчан на этом поле, и его сына — Юрия Пасхина, который увековечил подвиг отца, создав здесь, практически в одиночку, монумент из гранитного валуна.

Вечная память павшим героям! Благодарю всех, кто поддержал инициативу об увековечении подвига наших предков», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который принял участие в открытии мемориала и возглавил колонну «Бессмертного Мотополка».

Напомним, с 17 по 20 июля в Выборге проходит пятый, юбилейный Фестиваль «Балтик Ралли». 25 июня колонны мотоциклистов стартовали из разных городов и стран (города воинской славы Владивостока, крепости-героя Бреста (Республика Беларусь), городов-героев Севастополя, Мурманска и Волгограда, города трудовой доблести Читы, города-госпиталя Сочи, города Хельсинки (Финляндия) и др.) в город воинской славы Выборг.