Новая книга о забытых усадьбах Сиверской

Ольга Анциферова сотрудничала с такими периодическими изданиями, как «Ленинские искры», «Невские ведомости», «Ленинградская правда», иллюстрировала сборник «Хочу всё знать» издательства «Детская литература» и многие другие. В настоящее время Ольга Анциферова – ведущий художник Издательского Дома «Литера».

Книга вышла небольшим тиражом в 300 экземпляров, рассчитанным на, увы, немногочисленных любителей краеведения, которым знакомо имя автора. Ольгой Анциферовой выпущены в разные годы три календаря с рисунками старинных строений по Сиверской, Вырице и Карташевской, юмористическая энциклопедия по историческим районам Сиверской «Сиверская анциклопедия» (там и указания маршрутов, емкие краеведческие справки и даже стихи автора), две очень занимательные и познавательные книги для детей «Кошачьи истории про Сиверскую и окрестности» и «Сказка о Белогорском замке».

Ценность новой книги прежде всего в акварельных рисунках, сделанных Ольгой с уходящей натуры начиная с 1986 года прошлого века до 2017–2018 годов века нынешнего. Иногда некоторые детали убранства она восстанавливала по старинным фотографиям. К сожалению, многие деревянные здания за эти годы не только обветшали, но и просто погибли в пламени пожаров. Приводятся также планы поэтажного внутреннего расположения помещений некоторых усадеб. Как всегда у этого автора, указаны не только исторические, но и современные адреса зданий, а рассказ предварен картой-схемой местности, начертанной для облегчения ориентировки туриста-путешественника.

Всего речь идет о восьми объектах, среди которых не только дворянские и купеческие усадьбы, но и усадьбы крупных землевладельцев и дачевладельцев, известных меценатов. Это усадьбы Фредериксов, Никитиных, Гольмдорфов, Дерновых, Мартинсонов, Капраловых, Е.А. Елисеевой-Фоминой и Витгенштейнов.

Текст по истории усадеб Ольга Анциферова писала, используя восемь литературных источников. Сама она в архивах не работала. И если сведения из старинного путеводителя А.А. Лучинского и Н.В. Никитина «Сиверская дачная местность по Варшавской железной дороге» и А.А. Сёмочкина «Господин Верхний Оредеж» не вызывают и тени сомнений, то данные из книги «Наша Сиверская» А.А. Морозовой и Л.А. Феногеновой грешат ошибками, о которых я не имею права не предупредить будущих читателей, рекомендуя всё же знакомство с новой книгой.

В главе «Усадьба Никитиных» написано: «Высокая колокольня храма постройки 1902 года была... снесена в 1980-х годах, но ныне восстановлена в прежнем виде, составляя с церковью единый ансамбль». Существуют старые фото и утвержденные Синодом чертежи этой колокольни, которые я видела в архиве. Она была примитивно простая. Сейчас построена колокольня с часовней, украшенные затейливой резьбой, ставшие поистине единым ансамблем с Петропавловским храмом. Рисунок именно этой колокольни с часовней 2013 года и дан в книге.

Что касается гостевого дома И.М. Гольмдорфа, проданного им в 1910 г. литератору и издателю И.А. Иванову, то сведения о том, что последний владелец превратил его в «модный литературный салон, место встреч писателей, поэтов, издателей», почерпнуты из воспоминаний старого дачника, которому в ту пору было меньше 10 лет. Он не мог знать, кто эти люди, да и вряд ли ему тогда это было интересно. Помнил только, как веселые шумные компании гуляют и спускаются к купальне. Так мне рассказывали его племянница и младшая сестра, когда я работала в музее «Дачная столица», который ныне занимает бывший гостевой дом. Всё это не более чем мифология.

Ошибки допущены и в рассказе об усадьбе Е.А. Елисеевой-Фоминой (последней хозяйки имения «Белогорка»), факты биографии которой взяты из работ А.В. Бурлакова. По первому браку она была Новинская. «В 1903 году Елизавета Александровна стала вдовой… В память о скончавшемся супруге Николае Новинском она решает выстроить каменную церковь во имя Святителя Николая Чудотворца, проект которой выполнил ее племянник Степан Овсянников». Вдовой Новинского хозяйка имения не была, так как их брак был расторгнут церковью с предписанием для Новинского «не вступать впредь в брак на веки вечные». Думаю, догадаться не сложно, за какой грех наложено такое предписание. Поэтому и детей в этом браке не было. Да и С.Ф. Овсянников ей вовсе не племянник, а кузен. Его мать была родной сестрой Александра Григорьевича Елисеева.

Также неверны сведения, что в усадебном доме во время Великой Отечественной войны находился штаб немецкой разведки. Там был госпиталь для офицеров, а штаб первое время был в новом каменном доме Капраловых, а затем – в имении Витгенштейнов. «Молочная» Елисеевых названа «Молочной фермой», а это разные вещи. Коров в этом компактном двухэтажном доме никогда не держали. Здесь делали молочные продукты из молока породистых коров: масло, сметану, сыр, творог к столу хозяев. Известно, что Е.А. Елисеева болела туберкулезом, а

И.Я. Фомин был не только мужем, но и ее лечащим врачом. Для этого и покупалось имение. Жаль, что здание бывшей «Молочной» в настоящее время находится в удручающем состоянии, даже корни деревьев вросли в фундамент. А ведь в конце девяностых принимали всенародно перспективный план развития Сиверской (и в том числе Белогорки), и удалось в нем прописать использование бывшей «Молочной» под нужды культуры. Жаль, что не увидела восстановление усадьбы ни внучка Елизаветы Александровны – Татьяна Платоновна Соколова, ни А.В. Краско, скончавшиеся буквально недавно.

Остается добавить, что книгу «Сиверская. Забытые усадьбы» можно приобрести на Авито.

Галина Хохлова