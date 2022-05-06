Музей истории военной авиации - о героях войны

В музее представлены материалы о летчиках, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны. Это Герои Советского Союза Владимир Сандалов, Маврикий Слепнев, Василий Гречишкин, Алексей Перегудов и другие летчики, которые жили, учились в нашем городе или воевали в гатчинском небе, чьими именами названы улицы Гатчины. Среди экспонатов можно увидеть фотографии, письма, личные вещи, в том числе переданные потомками героев.

Особая миссия музея - сохранить подлинные исторические ценности. Директор и основатель музея Геннадий Панев ведет в этом направлении активную работу. С музеем сотрудничают ведомственные и общественные организации, его фонды пополняют бескорыстные дарители.

Среди них и «Гатчинская правда». Наша редакция передала в дар хорошо сохранившийся праздничный плакат «Да здравствует Победа!», отпечатанный в 1945 году в Алма-Ате. На нем размещены главные победные лозунги того времени, первый среди которых «Слава Спасителю Отечества Великому Сталину», Акт о военной капитуляции, Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая Праздником Победы. Экспонат занял достойное место в зале Великой Отечественной войны.

Музей продолжает наполняться интересными предметами, часть из которых была, в прямом смысле, спасена от забвения и утраты. Неравнодушные люди передали в музей свои случайные находки: китель капитана первого ранга нашли среди мусора в Красном Селе, а китель капитана ВВС с орденом Красной Звезды и другими наградами, военный билет - в Новом Свете. Сотрудники музея привели все в порядок и поставили на хранение, чтобы использовать при оформлении новых экспозиций.

Много документов для будущих выставок, а также американский микрофон руководителя полетов подарил известный краевед Андрей Бурлаков. Экспонат можно увидеть в экспозиции уже сейчас.

Гуляя в микрорайоне Аэродром, можно наблюдать, как пополняется уличная экспозиция. Первого апреля Геннадий Панев привез и установил на площадке новый экспонат – вертолет Ми-2. Его ждет небольшой ремонт и покраска.

Татьяна Можаева