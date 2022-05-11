Театр имени Ленсовета готовит премьеру – «Вишнёвый сад»!

В спектакле заняты: народная артистка России Анна Ковальчук (в роли помещицы Раневской), заслуженные артисты России Ирина Ракшина, Александр Солоненко, артисты Олег Андреев, Антон Багров, Илья Дель, Анастасия Дюкова, Галина Журавлёва, Марк Овчинников, Римма Саркисян, Олег Фёдоров, Дарья Циберкина. Ведёт спектакль Людмила Басова.

Режиссёр Уланбек Баялиев: «Вишневый сад» - пьеса-загадка. Как только мы пытаемся понять, осознать реальность сада - вся «магия» чеховского текста пропадает. Так что же такое Вишневый сад? Этот сад никто никогда не видел, в нем никто никогда не бывал. Откуда в русском человеке эта вселенская тоска по вишневому саду? С другой стороны, в этот сад можно попасть, когда человек переполнен любовью, любовью ко всему живому. Часто это чувство посещает нас в очень раннем возрасте, когда ты еще не закрыт броней, когда ты еще не рационален, когда от мира ты хочешь только любви, когда ты еще не человек, а что-то большее. Этот сад не существует без человека, без того, кто может его осознать. Это как театр, которого нет без зрителя, без зрящего. Этот сад про великую Красоту. Может быть, это сама Жизнь? Успеваем ли мы постичь Красоту? Куда направлен наш взгляд? В чем смысл жизни без Красоты? Почему так смешно и так трагично живет человек? Почему Чехов настаивал, что эта пьеса - комедия? Божественная комедия? Мы будем задавать вопросы. Ответов у нас нет. Мы будем искать трагический нелепый юмор, юмор у края бездны»

Спектакль идёт с одним антрактом. Билеты можно приобрести в кассе театра и онлайн - на официальном сайте театра. 16 +