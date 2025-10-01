Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 2 октября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 2 октября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
02.10.2025 с 10:00 до 17:30
Веревское ТУ:
д. Зайцево
тер. СНТ Дони
д. Дони
д. Ижора
с 02.10.25 20:00 до 03.10.25 07:00 в период 2 раза на 20 мин.
тер. СНТ Дони
02.10.2025 с 08:00 до 18:00
Пудомягское ТУ:
п. Лукаши.
02.10.2025 с 09:30 до 18:00
Елизаветинское ТУ:
д. Шпаньково, ул Алексея Рыкунова
02.10.2025 с 09:30 до 18:00
Большеколпанское ТУ:
д. Парицы(частично).
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.