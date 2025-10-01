Поиск на сайте
Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 2 октября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 2 октября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

02.10.2025 с 10:00 до 17:30

Веревское ТУ:

д. Зайцево

тер. СНТ Дони

д. Дони

д. Ижора

 

с 02.10.25 20:00 до 03.10.25 07:00 в период 2 раза на 20 мин.

тер. СНТ Дони

 

02.10.2025 с 08:00 до 18:00

Пудомягское ТУ:

п. Лукаши.

 

02.10.2025 с 09:30 до 18:00

Елизаветинское ТУ:

д. Шпаньково, ул Алексея Рыкунова

 

02.10.2025 с 09:30 до 18:00

Большеколпанское ТУ:

д. Парицы(частично).