Ветераны СВО из Ленобласти и члены их семей смогут проходить оздоровительные процедуры в республике Беларусь

Ирина Дрозденко также провела встречу с руководством областного исполнительного комитета Могилевской области и обсудила возможности региона по организации целевого направления и приема участников СВО и членов их семей из Ленинградской области.

В планах разработать постоянно действующую реабилитационно-оздоровительную программу, которая позволит республике Беларусь принимать не менее 800 ленинградцев в год. Инициатива нашла поддержку на уровне первого вице-премьера правительства Белорусской Республики Николая Снопкова.

МЦСиТИ — первый в России кластер комплексного сопровождения участников СВО. В городе Всеволожск Ленинградской области создана площадка, на которой ветераны СВО, получившие серьёзные ранения, не только проходят реабилитацию, но и обучение по востребованным специальностям. Все услуги — от проживания и адаптивной физической культуры до высокотехнологичного протезирования — оказываются безвозмездно.