Более 300 специалистов прошли обучение по антикоррупционным вопросам в Ленобласти

Темы выступлений определены с учетом результатов проведенных управлением контрольных мероприятий и выездных проверок работы государственных организаций Ленинградской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Участие в мероприятии приняли 334 человека — в том числе гражданские служащие и представители государственных организаций Ленинградской области, ответственные за работу по противодействию коррупции.

Перед собравшимися выступил А.А. Ткачев — начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Ленинградской области. Он рассказал, как ведомство следит за исполнением антикоррупционного законодательства, представил практические примеры.

Специалисты управления поделились с коллегами основными принципами организации антикоррупционной работы. Особое внимание уделили разработке и принятию локальных нормативных актов в сфере противодействия коррупции с учетом специфики деятельности и профессиональной сферы конкретной государственной организации

Участники разбирали конкретные примеры из жизни, в том числе случаи возникновения конфликта интересов у руководителей государственных организаций.

Для закрепления теории организаторы подготовили интерактивную часть в формате викторины, что сделало семинар более живым и интересным. Все участники также получили специально разработанные методические пособия.