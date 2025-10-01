Более 300 специалистов прошли обучение по антикоррупционным вопросам в Ленобласти
1 октября в Ленинградской области прошел обучающий семинар по вопросам совершенствования работы государственных организаций Ленинградской области по предупреждению коррупции. Его организовало управление профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации губернатора и правительства региона.
Темы выступлений определены с учетом результатов проведенных управлением контрольных мероприятий и выездных проверок работы государственных организаций Ленинградской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Участие в мероприятии приняли 334 человека — в том числе гражданские служащие и представители государственных организаций Ленинградской области, ответственные за работу по противодействию коррупции.
Перед собравшимися выступил А.А. Ткачев — начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Ленинградской области. Он рассказал, как ведомство следит за исполнением антикоррупционного законодательства, представил практические примеры.
Специалисты управления поделились с коллегами основными принципами организации антикоррупционной работы. Особое внимание уделили разработке и принятию локальных нормативных актов в сфере противодействия коррупции с учетом специфики деятельности и профессиональной сферы конкретной государственной организации
Участники разбирали конкретные примеры из жизни, в том числе случаи возникновения конфликта интересов у руководителей государственных организаций.
Для закрепления теории организаторы подготовили интерактивную часть в формате викторины, что сделало семинар более живым и интересным. Все участники также получили специально разработанные методические пособия.