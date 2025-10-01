Ленинградцам серебряного возраста — активное долголетие
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в День пожилого человека поручил комитету культурного наследия и комитету соцзащиты продлить акцию бесплатного посещения отдельных музеев и музейных парков Ленобласти для лиц серебряного возраста по карте «Ленинградская» на один год - до Дня пожилого человека в 2026 году, а Комитету по природным ресурсам поручил сделать бесплатным посещение всех экотроп Ленобласти по акции до октября 2026 года.
Рубрики: Общество
«Это станет стимулом для старшего поколения ленинградцев изучать многогранность нашей области, побывать в парках и музеях, которые им пока не удавалось посетить, стать участником нашей программы «Активное долголетие в Ленинградской области». Окружаем наших земляков серебряного возраста заслуженными заботой и вниманием не только в День пожилого человека, но и в любой день в году. Это стандарт ленинградского долголетия», — отметил глава региона.
