Ленинградцам серебряного возраста — активное долголетие

«Это станет стимулом для старшего поколения ленинградцев изучать многогранность нашей области, побывать в парках и музеях, которые им пока не удавалось посетить, стать участником нашей программы «Активное долголетие в Ленинградской области». Окружаем наших земляков серебряного возраста заслуженными заботой и вниманием не только в День пожилого человека, но и в любой день в году. Это стандарт ленинградского долголетия», — отметил глава региона.