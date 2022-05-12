Ленинградцы голосуют за проекты благоустройства

На портале 47.gorodsreda.ru до 30 мая продолжается голосование по выбору дизайн-проектов благоустройства общественных пространств.

«Более 46 тысяч человек уже сделали свой выбор. В списке территорий, которые планируется благоустроить, —сквер «Гатчинский дворик» в Гатчине, парк Велес в Волосово, Спортивный сквер в Кудрово, Березовая роща в Сясьстрое, Центральная площадь в Коммунаре, пляж «Озерко» в Лодейном Поле, сквер у «Садко» в Тихвине, Пеллинский парк в Отрадном, общественное пространство на Чапаева в Приозерске, улица Графская в Мурино и многие другие. Всего в списке — 29 населенных пунктов Ленинградской области», ― подчеркнул председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

Проголосовать можно:

- на 47.gorodsreda.ru — нужна авторизация через Госуслуги;

- на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайтах муниципальных администраций;

- через приложение волонтеров, которые работают в общественных местах всех муниципалитетов-участников — здесь понадобится только номер телефона.

Проекты, которые выберут жители, будут реализованы в 2023 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».