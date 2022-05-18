XXV Фестиваль мороженого

Фестиваль мороженого распахнет свои двери для гостей в 11.00 и будет принимать всех желающих до 21.00.

Для юных посетителей Фестиваля мороженого будет работать интерактивная зона с аниматорами, где пройдут шоу мыльных пузырей, конкурсы и мастер-классы: по рисункам на воде, моделированию шариков, поделкам в виде мороженого из бумаги, украшению гипсовых фигурок мороженого. Каждый ребенок сможет принять участие

в конкурсе рисунка мороженого на асфальте и на бумаге, а также нанести аквагрим в виде мороженого.

По традиции для самых маленьких гостей будет организован «Мульт-театр», где на протяжении всего Фестиваля мороженого будут демонстрироваться лучшие российские и советские мультфильмы.

На сцене пройдут выступления с участием вокальных, танцевальных и цирковых коллективов разных возрастов, а также кавер группы «Немодные» и детского оркестра «ФонтанКА-BrassBand».

На территории Фестиваля мороженого будет установлен интерактивный арт-объект – почтовый бокс, стилизованный под тележку мороженого, который будет являться не только фотозоной, но и «Почтой вкусов», через которую каждый посетитель сможет отправить письмо производителю мороженого со своими пожеланиями или предложениями по созданию нового вкуса мороженого или дизайна упаковки.

Арт-объект юбилейного Фестиваля мороженого заложит ежегодную традицию

у гостей и жителей города на создание нового вкуса мороженого в Санкт-Петербурге.

Компания «Теремок» удивит гостей роскошным блинным пирогом к юбилейному Фестивалю мороженого. Это будут 80-слоев с бананово-карамельной начинкой диаметром полтора метра и весом не менее 400 кг.

И, конечно же, Фестиваль мороженого не может состояться без добрых дел.

Целый день воспитанников социальных учреждений города будут развлекать аниматоры, ребята смогут принять участие в различных мастер-классах и конкурсах, поиграть на интерактивных площадках, и конечно каждый бесплатно получит мороженое. На официальной церемонии открытия Фестиваля мороженого пройдет вручение сертификата на 1000 порций мороженого для социальных учреждений города.

Ждем всех жителей и гостей на вкусном семейном празднике Санкт-Петербурга! Вход свободный.

Фото: vk.com/icefestival