«ЭКО волонтёр 47» - начало!

В качестве волонтёров выступила команда Беседского сельскохозяйственного техникума. Руководила группой зам. директора по воспитательной работе Н.И. Шестакова. «Студенты впервые были в таком контактном зоопарке. Конечно, всем было интересно, ребята показывали животных своим родственникам онлайн по телефону. Студенты 2-го курса специальности «Ветеринария», применяя свои знания, интересовались способами содержания животных. Некоторые студенты изъявили желание вернуться для прохождения учебной практики. Ребята с удовольствием приняли участие в субботнике на территории зоопарка», – рассказала Надежда Ивановна.

Руководителем работ на объекте является Геннадий Сергеевич Натёкин - директор АНО «Приют Белоснежки».

«Вчера у нас были будущие ветеринары - первокурсницы из Беседского сельскохозяйственного техникума. Студентки были в восторге от возможности совместить полезное с приятным: помочь прибрать территорию после тяжелой снежной зимы, а заодно познакомиться с обитателями нашей зоофермы. Все девушки прошли первое испытание на «отлично». Никто не испугался. Значит из них выйдут прекрасные ветеринарные специалисты и просто хорошие люди. Огромное спасибо администрации Беседского техникума за обеспечение логистики и организацию», - говорит Геннадий Сергеевич.

«Приют Белоснежки» выполняет очень важную миссию - сотрудничает с комитетом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области. За последние пять лет в «Приют Белоснежки» поступило на реабилитацию несколько десятков птиц и животных. И сегодня приют выхаживает диких животных. Поэтому мы и решили наш проект начать именно с них» - комментирует К. Грибач. - Тем, кто хочет участвовать, можно просто написать письмо на e-mail: gkv-eco@yandex.ru. Набор волонтёров продолжается. Ждём новых участников».





Фото организаторов