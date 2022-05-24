«Всё для России»: реформы Петра Великого

День славянской письменности и культуры, который мы отмечаем 24 мая, приурочен к Дню памяти двух знаменитых просветителей, святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, внесших огромный вклад в развитие славянского общества и его культуры.

Участниками ставшей уже традиционной конференции в библиотеке им. А.С. Пушкина стали историки, филологи, священнослужители, работники культуры, библиотекари, учителя. Их приветствовала заведующая инновационно-методическим центром библиотеки Светлана Топорикова.

Перед началом конференции в фойе прошли тематические мастер-классы, организованные творческими студиями Гатчинского центра творчества юных. Участники форума учились делать кукол-столбушек воинов времен Петра I, печатали на ткани по трафарету Петровской символики, осваивали основы старинной каллиграфии. С музыкальным приветствием перед участниками конференции выступили лауреат международных конкурсов Анна Абикулова и Маргарита Альтман (арфа), которые исполнили старинную канту на стихи архиепископа Феофана Прокоповича.

Научно-практическая часть форума была представлена докладами, посвященными главной теме конференции — деятельности первого императора России Петра Великого.

О влиянии реформ Петра I на развитие социальной политики России рассказал руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Гатчинской епархии, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в Коммунаре иерей Алексий Дудин. Немногие знают, что именно Петр I заложил основы государственной социальной политики: «В отличие от своих предшественников — властителей Руси из династии Романовых, Петр действовал более масштабно и управлял страной более жестко, не считаясь с потерей значительной части населения. Но в то же время он довольно успешно занимался решением социальных проблем и таким образом активизировал процесс дальнейшего формирования социальной политики Российского государства».

Первым действием Петра было указание произвести перепись всех бедных. Потом последовало строительство и содержание по всем губерниям богаделен, госпиталей и больниц для старых, убогих и увечных, которые не могли работать. В результате уже к 1724 году в Москве насчитывалось 90 богаделен и госпиталей, в которых проживало не менее двухсот нищих. Уделял Петр Великий внимание и борьбе с нищенством, детским сиротством и безнадзорностью, пристройству уволенных со службы военнослужащих, которые, как правило, не имели средств на жизнь.

Проводя аналогии с эпохой Петра, Алексий Дудин рассказал о том, что делается сейчас. В частности, при социальном отделе Гатчинской епархии реализуется проект «Святоград», объединяющий добрые начинания, существующие в епархии. Это и кормление бездомных, и помощь многодетным семьям, и реабилитация алко- и наркозависимых людей. Центром проекта «Святоград» стал храм святого равноапостольного князя Владимира в Коммунаре. Через этот центр проходит помощь всему Северо-Западу России.

На гатчинской конференции прозвучали и другие доклады, посвященные эпохе Петра Великого. Как всегда, большой интерес вызвало выступление кандидата филологических наук, заведующей сектором древнерусских фондов отдела рукописей Российской национальной библиотеки (РНБ) Екатерины Крушельницкой. На этот раз Екатерина Владимировна рассказала об уникальных рукописях, связанных с деяниями Петра Великого. Со многими из редких документов можно познакомиться на электронных ресурсах отдела рукописей РНБ.

Яркий доклад на тему «Древнерусская словесность как духовная база русской классической литературы» подготовил настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы, председатель комиссии по культуре Выборгской епархии Михаил Котов.

Свой взгляд на Петра Великого как основателя вселенской православной Российской империи представил кандидат педагогических наук, председатель православного педагогического общества им. св. Кирилла и Мефодия Василий Семенцов. Доклад о роли личности Петра I и значении петровских реформ для России подготовил кандидат филологических наук, заведующий НОЦ краеведческих исследований ЛГУ им. А.С. Пушкина Станислав Степанов.

В рамках научно-практической конференции «Петр Первый – архитектор русской истории» в фойе библиотеки им. А.С Пушкина открылась выставка оцифрованных картин «Прадед Пушкина». Новая экспозиция предоставлена Всероссийским музеем А.С. Пушкина в рамках проекта Регионального центра и приурочена ко Дню славянской письменности и культуры, а также 350-летию со Дня рождения императора Петра I.

По традиции завершением мероприятия стала художественно-музыкальная интерактивная программа для детей на площади Станислава Богданова. Юные гатчинцы смогли принять участие в познавательно-развлекательной программе с фольклорными играми, викторинами и хороводами.

Юлия Лысанюк