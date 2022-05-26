Молодежь Ленинградской области осваивает новые профессии

В рамках обучающей программы, подготовленной на базе Петербургского государственного университета путей сообщения, предусмотрено более 140 часов лекций и 40 часов практических занятий.

Лекторами станут ведущие специалисты области, молодые преподаватели Гатчинского района, действующие члены студенческих отрядов Ленинградской области и Санкт-Петербурга и представители некоммерческих организаций других субъектов страны. Обучение включает в себя ряд обязательных дисциплин таких как: «Охрана труда вожатого», «Пожарная безопасность в детском оздоровительном лагере», «Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий)», «Основы безопасности жизнедеятельности детей» и т.д. Также особое внимание в подготовке будущий молодых специалистов будет уделяться практическим занятиям по оказанию первой медицинской помощи, специфике трудоустройства обучающихся в составе студенческих отрядов, отработке навыков разрешению конфликтных и не стандартных ситуаций в ходе работы в лагере и т.д.

После успешного завершения обучающей программы, будущих специалистов ждет итоговый квалификационный экзамен, по результатам которого будут выданы свидетельства о присвоении им новой профессии «Вожатый», которые позволят молодым людям трудоустроиться уже летом в лагеря Ленинградской области.

Студенческие отряды Ленинградской области – общественная организация, занимающаяся обучением студентов по востребованным специальностям и их последующим трудоустройством на летний период. Педагогический отряд «Сознание», представляющий Гатчинский район, является одним из самых многочисленных на территории Ленинградской области, и за 4 года его существования школу вожатского мастерства прошли уже более 300 членов организации, которые получили новую профессию и работали в лагерях не только Ленинградской области, но и в детских оздоровительных объектах Всероссийского уровня.