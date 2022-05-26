Проект «Оредеж - жемчужина Сиверской» - в действии!

Партнерами АНО «Планета добра» в рамках нового проекта стали администрация Сиверского поселения и Сиверская коррекционная школа.

Одной из задач проекта является разработка и обустройство новой экологической тропы в Сиверском поселении. Протяженность маршрута тропы - 3,5 километров. Он проходит от улицы Липовая аллея до Лялиного луга, включив в себя экологическую тропу «Школы жизни».

18 мая участники проекта, совместно с представителями администрации поселения и коррекционной школы, провели обследование берега реки Оредеж по пути следования задуманного маршрута. А 20 мая на экологической тропе «Школы жизни» прошел первый субботник в рамках нового проекта.

Участие в субботнике приняли старшеклассники Сиверской коррекционной школы под руководством опытных преподавателей. Во время субботников планируется очистить тропу от упавших деревьев и мусора. На маршруте будут обновлены информационные таблички.

Участники проекта «Оредеж - жемчужина Сиверской» приглашают всех желающих принять участие в субботниках по благоустройству новой экологической тропы.

В рамках нового проекта АНО «Планета добра» собирает фотографии флоры и фауны бассейна реки Оредеж. Если вам удалось заснять крупным планом птиц, в том числе водоплавающих, бабочек, стрекоз и различные виды растений, участники проекта просят поделиться этими снимками. Они будут использованы в проекте с указанием автора. Фотографии принимаются в течение всего весеннего, летнего и осеннего сезонов.

Следить за объявлениями АНО «Планета добра» и поддерживать связь с руководителями проектов можно на страничке ВКонтакте «Сиверская Школа третьего возраста» (https://vk.com/seniorschoolsiv).