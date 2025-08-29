«Сферум» — в МАX

Мера направлена на создание единой цифровой образовательной среды и повышение уровня информационной безопасности обучающихся.

«Ленинградская область проводит работу по интеграции школьных и родительских чатов из платформы «Сферум» в национальный мессенджер MAX. Это необходимое и своевременное решение, которое позволит консолидировать образовательные и коммуникационные сервисы в одном защищенном пространстве. Мы ожидаем, что это повысит эффективность взаимодействия между всеми участниками учебного процесса, упростит административные процедуры и, что крайне важно, создаст безопасную цифровую среду для наших детей», — отметил заместитель председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

Перевод коммуникаций между школами, учениками и родителями на единую, безопасную и технологичную платформу осуществляется в Ленинградской области в рамках реализации распоряжения Правительства РФ и Федерального закона «О создании многофункционального сервиса обмена информацией».

Особый акцент делается на безопасности – в «Сферуме» в MAX можно настроить безопасный режим и установить специальные настройки приватности для создания комфортной среды общения.

В национальном мессенджере будут представлены ключевые коммуникационные функции «Сферума», интеграция с электронными дневниками, интерактивная доска, сервисы «Сбор файлов», «Помощник ученика», «Помощник Рособрнадзора» и чат-бот программы «Пушкинская карта».

Кроме того, у педагогов сохраняется расширенный функционал и свой знак отличия (академическая шапочка).

В образовательном пространстве «Сферум» в национальном мессенджере уже работает чат-бот «Предложения Министру просвещения РФ» (https://max.ru/MinPros_bot), где все педагоги могут направить свои вопросы и предложения Министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

Среди новых возможностей «Сферума» – единый доступ к образовательным сервисам и учебным материалам с помощью ФГИС «Моя школа», приложение «Госуслуги Моя школа» с оценками, школьным расписанием и домашним заданием.

Кроме того, можно будет обмениваться и подписывать многие необходимые школьные документы, например справки для поездок на экскурсию или об отсутствии на уроке. Разработчики прорабатывают и другие полезные сервисы, чтобы расширить возможности и сделать общение по учебе максимально эффективным и удобным.