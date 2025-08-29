Первый шаг сделан

Вместе с общественниками качество ремонта оценили руководители администрации Гатчинского округа, Веревского территориального управления и Гатчинской КМБ.

Напомним, что идею поэтапного (по кабинетам) ремонта медицинского учреждения с привлечением социально ответственного бизнеса сразу поддержала глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим, руководитель Веревского территориального управления Сергей Комаров и, конечно же, и.о. главного врача Гатчинской КМБ Ростислав Павлов.

Общественная палата привлекла несколько местных предпринимателей, которые выделили материалы и строителей. И через две недели первый кабинет готов.

Самых искренних слов благодарности за благотворительную помощь удостоены генеральный директор ООО «Фабрика картонно-бумажных изделий», депутат Гатчинского округа от Веревского поселения Александр Змушко и директор ООО «Сибома-транзит» Станислав Армус.

- Это первый важный шаг Общественной палаты Гатчинского округа. И уверена, что таких созидательных шагов будет еще много, - сказала заместитель главы администрации Гатчинского округа Ольга Мясникова. - Председатель Общественной палаты Лариса Максимовна Пункина объединила вокруг себя отзывчивых людей, готовых трудиться на благо жителей нашего округа, и заразила идеей помочь амбулатории с ремонтом. Каждый в меру своих сил и возможностей поспособствовал тому, чтобы в амбулатории начались позитивные изменения, - сказала Ольга Мясникова.

- Масштаб проделанной работы по достоинству сможет оценить тот, кто видел это помещение до ремонта. Сегодня, глядя на светлые, ровные стены, белоснежный потолок, хороший пол, обновленную систему отопления и современную электрику, вместе с нами радуются все, кто был причастен к этому преображению, - говорит председатель Общественной палаты Лариса Пункина.

Силами Гатчинской КМБ в амбулатории заменено сантехническое оборудование, закуплена плитка для технической комнаты. В ближайшее время в отремонтированных помещениях расставят новую мебель.

«Народный ремонт» продолжается: в настоящее время идет косметический ремонт процедурного кабинета – строители укладывают плитку на пол.

Уважаемые предприниматели! Присоединяйтесь! И ваши имена войдут в историю! Уверены, что откликнуться и другие отзывчивые люди, предприниматели, чьи сотрудники живут в Верево и посещают эту амбулаторию.

Члены рабочей группы обсудили текущие организационно-технические вопросы и сроки окончания ремонта в первых кабинетах.

Татьяна Можаева