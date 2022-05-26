Всё начинается с бюджета

С информацией об исполнении бюджета за прошлый год выступила председатель комитета финансов Гатчинского района Любовь Орехова.

По итогам 2021 года доходная часть бюджета исполнена в сумме 7,45 млрд рублей, расходная - в сумме 7,43 млрд рублей, профицит бюджета составил 26 млн рублей.

- Хочу отметить, что задачи бюджетной политики Гатчинского района на 2021 год - увеличение дохода бюджета, исполнение всех социальных обязательств, поддержка бюджетов городских и сельских поселений, а также выполнение указов президента в части увеличения заработной платы работников социальной сферы - выполнены в полном объеме, - подчеркнула Любовь Орехова.

Проект отчета об исполнении бюджета 2021 года уже был рассмотрен на всех депутатских комиссиях, получил одобрение на публичных слушаниях и положительное заключение Контрольно-счетной палаты Гатчинского района. На сессии депутаты единогласно утвердили отчет.

Претерпел изменения бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. Доходная часть бюджета 2022 года увеличена на 208,8 млн рублей, в том числе за счет собственных доходов на 14,4 млн рублей (это налог по упрощенной системе налогообложения и аренда земли). За счет целевых поступлений из областного и федерального бюджетов доходную и расходную часть бюджета увеличили на 194, 4 млн рублей. Это субвенции на поддержку сельхозпроизводства для возмещения части затрат на приобретение комбикорма – 4,6 млн; на обеспечение дошкольного и школьного образования – 56,6 млн рублей; на проведение капремонта спортплощадок – 12,4 млн рублей; на реновацию детского лагеря «Лесная сказка» - 23,5 млн рублей; на реконструкцию бизнес-инкубатора в Тайцах - 41,1 млн; на реновацию школы №4 - 37,7 млн рублей. Софинансирование в текущем бюджете Гатчинского района также предусмотрено.

Как отметила Любовь Орехова, важная задача в расходной части бюджета района – выполнение нацпроекта «Жилье и городская среда» по переселению из аварийного фонда. На этапе 2024-2025 годов предусмотрены дополнительные средства в сумме 37 млн рублей для участвующих в этом проекте поселений: город Коммунар - 13,4 млн, Пудомягское поселение – 9 млн, Таицкое поселение – 13,7 млн, Дружногорское поселение - 951 тысяча рублей.

Также деньги будут направлены на дороги в Вырицком и Рождественском поселениях и на поддержку сельхозтоваропроизводителей в условиях внешнего санкционного давления для возмещения части затрат на дизельное топливо в период весенних полевых работ. Для этого используются вышеуказанные доходы, средства за счет перераспределения по всем статьям районного бюджета, по всем программам и мероприятиям, а также экономия по итогам конкурсных процедур на выполнение работ и услуг.

В результате с учетом поправок параметры бюджета Гатчинского района на 2022 год составят: по доходам – 8,2 млрд рублей, по расходам – 8,4 млрд рублей. Дефицит бюджета - 257 млн рублей. Следующее внесение изменений планируется осенью.

Депутаты приняли решение о назначении председателя контрольно-счетной палаты Гатчинского района. Это важное направление работы возглавила опытный специалист Нина Игнатьева, ранее занимавшая должность заместителя председателя КСП.

Татьяна Можаева