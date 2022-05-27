Среди победителей Пасхального фестиваля — хор из Вырицы

Ежегодный фестиваль «Светлое Христово Воскресение» проходит в Ленинградской области с 2017 года. Среди его организаторов - комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, Гатчинская, Тихвинская и Выборгская епархии Русской Православной церкви.

Участниками конкурса каждый год становятся сотни талантливых воспитанников общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, детских школ искусств и музыкальных школ. На этот раз участие в творческом конкурсе приняли около шестисот ребят.

Отборочные туры VI Фестиваля «Светлое Христово Воскресение» проходили во Всеволожском, Гатчинском и Тихвинском районах. И каждый раз это был яркий и запоминающийся музыкально-художественный праздник, участников которого вдохновляет пасхальная тематика.

Конкурсный отбор осуществлялся по шести основным номинациям: «Художественные работы»; «Инструментальное исполнительство ансамблей»; «Вокальное народное творчество» (сольное и ансамбли); «Вокальное академическое творчество» (сольное и ансамбли).

Третий, завершающий, отборочный этап конкурса прошел 15 мая в Гатчинском Доме культуры. В этот день свое мастерство показали почти 150 молодых музыкантов из творческих центров и школ районов, входящих в Гатчинскую епархию.

Финал фестиваля «Светлое Христово Воскресение» состоялся 22 мая во Дворце искусств Ленинградской области. На суд жюри свои номера представили лучшие коллективы и солисты, победившие на районных отборочных этапах. В фойе дворца были представлены живописные работы юных художников, признанные лучшими на районных этапах.

Победители фестиваля были объявлены в тот же день. Лучшим в номинации «Вокальное творчество академическое (возрастная группа: от 15 до 17 лет)» признан ансамбль «Сияние» Воскресной школы храма Казанской иконы Божией Матери поселка Вырица (1 место). В исполнении ансамбля прозвучало произведение Я. Дубравина «Песня о земной красоте».

«Посвященный этому великому празднику фестиваль, который мы проводим вот уже шестой раз, по праву вошел в календарь ярких, культурных событий Ленинградской области», – отметила в своем приветствии председатель областного комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Лира Бурак. – Уверена, что он и дальше будет набирать популярность, ведь участие в нем дает возможность всем нам почувствовать сердечное и душевное тепло, которое несет Светлый праздник Пасхи».

Пасхальный фестиваль завершился гала-концертом, в котором приняли участие победители конкурса. В составе сводного хора выступил еще один певческий коллектив Воскресной школы храма Казанской иконы Божией Матери — концертный хор «Созвучие». Впервые юных исполнителей поддержал своим выступлением областной Государственный оркестр русских народных инструментов «Метелица» под руководством заслуженного артиста Российской Федерации Игоря Тонина. В исполнении сводного хора прозвучал цикл пасхальных песен композитора В. Беляева и несколько самобытных и энергичных сербских пасхальных и народных песен.

Подготовила Юлия Лысанюк