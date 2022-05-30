Гранты губернатора — на добрые дела

Год добрых дел

Люди с горящими глазами — так часто говорят про общественников, которые хотят изменить жизнь к лучшему. Большая дорога начинается с малого: с перемен в родном посёлке, районе, городе. Значимой помощью инициативам неравнодушных ленинградцев становятся гранты губернатора Ленинградской области.

В регионе идёт второй этап конкурса для социально-ориентированных некоммерческих организаций. Выбраны два приоритетных направления: социальное обслуживание и социальная защита, а также проекты в рамках «Года команды 47». В этом году на поддержку смогут рассчитывать только организации, официально зарегистрированные на ленинградской земле.

Движение добрых дел ширится и набирает силу: добровольцы в Гатчине устраивают благотворительные забеги, а в библиотеке Тихвина собирают «Крышечки доброты». В Волосово вяжут одежду для малышей, а во Всеволожске, в музее Приютино, помогают озеленять парк и готовить усадьбу к реконструкции. Гранты губернатора призваны простимулировать появление новых социально-ориентированных НКО в регионе.

Вторая жизнь усадьбы

Среди обладателей гранта губернатора Ленинградской области прежних лет — авторы идеи музейного пространства на территории усадьбы «Суур-Мерийоки» в Выборгском районе. Старинное имение находится за Сайменским каналом в поселке Харитоново.

— Я услышал о Суур-Мерийоки около 13 лет назад от своего преподавателя Лилии Валентиновны Геращенко. Она краевед, много лет занимается исследованием этого места, — рассказывает Виталий Самушенков. — Мы тогда организовали студенческий субботник. Меня поразила живописность и размах территории.

Земли в 1900 году купил швейцарец Нойшеллер, один из владельцев завода «Треугольник» в Санкт-Петербурге. Было возведено здание в стиле финского национального романтизма. Рядом — ледник, оранжереи, обсерватория, коровник, погреб. Общая площадь владений составляла порядка 30 га, большую часть занимал ландшафтный парк с редкими хвойными породами деревьев.

В финскую кампанию в здание попала бомба, в советский период оно пришло в окончательное запустение. Сейчас усадьба является выявленным объектом культурного и исторического наследия.

Виталий Самушенков и его экологическая организация «Зелёный крест» занимаются «Суур-Мерийоки» с 2020 года. Активисты вывозили мусор, расчищали исторические дорожки, выкашивали траву. В какой-то момент поняли: субботниками здесь не обойтись, необходимо перезапускать территорию и привлекать туристов. Эта идея и удостоилась областного гранта.

За это время командой друзей усадьбы были обследованы сохранившиеся сооружения, разработан дендроплан парка, проведена инвентаризация насаждений. Появились информационные стенды и таблички, размещена экспозиция на тему истории усадьбы. Сарафанное радио разнесло новость, и в усадьбу на выходные зачастили туристы.

В ближайших планах — записать аудиогид и запустить сайт музейного пространства, разработать приложение, которое позволит увидеть историческое здание в виртуальной реальности. Чтобы привлечь внимание к уникальной флоре, активисты мечтают организовать в парке экотропу. На лето 2022 года запланирован фестиваль «Утраченные усадьбы Выборга».

За впечатлениями — на велосипеде

Летний сезон в нашей области богат на яркие фестивали и праздники. Туристы привыкли приезжать на них за рулем автомобиля или на электричке. Однако с недавних пор появилась альтернатива: организованные группы велотуристов!

Недавно в Новой Ладоге отшумел фестиваль «Корюшка идет». Участники велопробега «Навстречу корюшке» преодолели более 30 километров — прокатились через исторический центр Волхова, осмотрели достопримечательности исторического поселения и финишировали возле главной сцены фестиваля!

В числе организаторов акции — АНО «Пулковская высота». Именно они на средства губернаторского гранта ведут проект «Развитие потенциала велотуризма в Ленинградской области».

— От нашего объединения участвовали 47 человек, хотя желающих было намного больше. Пробег показал, что очень многие ленинградцы хотят заниматься велотуризмом, — говорит Александр Лесков из «Пулковской высоты». — При общем всплеске интереса к велосипеду людям особенно любопытен событийный велотуризм. Например, вот такие фестивальные заезды.

Несколько лет организация популяризует самый длинный в регионе веломаршрут Сосновый Бор — Шлиссельбург. Заезд на 450 км отлично демонстрирует перспективы развития велотуризма в регионе. На такой дистанции сложно думать о скорости, важно наслаждаться дорогой. Получается оптимальный тест-драйв для дорожной инфраструктуры и велосети области.

Имена победителей нового конкурса грантов объявят 30 июня. Авторы лучших заявок пополнят ряды людей, которые ежегодно меняют нашу область к лучшему.

Людмила Кондрашова

Фото предоставлены организаторами мероприятий