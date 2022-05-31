Новосветовская школа искусств раскрывает таланты

Для всех учеников Новосветовской детской школы искусств это важное и волнительное мероприятие, которое позволяет показать своей семье и многочисленным зрителям успехи за год учебы в школе. Большая концертная программа и участие в ней всех учащихся – лучшее свидетельство прекрасной работы педагогического коллектива, учебно-вспомогательного персонала, директора школы и поддержки родителей.

Дети, занимающиеся на музыкальном отделении по классам скрипки, баяна, аккордеона и фортепиано, подарили зрителям возможность насладиться классической и русской народной музыкой, артистичным исполнением.

На сцене в этот день можно было увидеть вокалистов, начиная с 5-летнего возраста, и уже выпускниц школы Анастасию Дичеву и Екатерину Кузнецову в составе вокального дуэта «Феечки».

На концерте ученики школы играли на музыкальных инструментах, танцевали, пели в хоре «Светлячки» и в составе вокального ансамбля. Были представлены патриотические, лирические и эстрадные номера.

Радовали зрителей ученики хореографического отделения, показывая многообразие образов и стилей, раскрасив яркими костюмами всю сцену. Можно было любоваться цыганскими, русскими народными, современными танцами. Начинающие свой путь танцоры смогли в этот день показать на одной сцене со старшими общий номер-открытие.

Блестяще выступили выпускницы и участницы образцового ансамбля танца «Улыбка». Девушки показали уже полюбившиеся всем номера и новые постановки, с которыми обязательно будут завоеваны награды на конкурсах.

Абсолютно все учащиеся Новосветовской ДШИ были награждены специальными памятными подарками, медалями за успехи в учебе и грамотами за участие в фестивалях и конкурсах от районного до международного уровня.

Впечатления детей от такого торжественного события станут мотивацией для достижения новых вершин и будут согревать добрыми воспоминаниями долгие годы.

Коллектив Новосветовской ДШИ