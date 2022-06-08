Звёздный выпускной в художественной школе

В дополнительном пятом классе учились ребята, которые освоили основной четырехлетний курс художественной школы, но решили продолжить обучение, чтобы продвигаться и дальше, уже на более высоком, профессиональном уровне.

Десять девушек и один молодой человек — каждый из этих ребят пришел в художественную школу в возрасте 11-13 лет. Теперь они - уже повзрослевшие, серьезные, красивые и талантливые. За годы учебы с ребятами работали такие замечательные педагоги, как Анатолий Засидкевич, Виталий Ким, Марина Фазанова, Дарья Рубцова, Сергей Бекиш, Антонина Кинович.

К этому выпускному педагоги ДХШ подготовили большую выставку, на которой представлены творческие работы выпускников 2022 года. Тему и технику ребята выбирали сами в соответствии со своими замыслами и интересами. О каждом из них можно по праву сказать - самобытный художник.

На столе у директора ДХШ Марины Атаманюк стопкой лежат раскрытые свидетельства об окончании школы. Половина из них — красные. Получая их, каждый из выпускников показал свои работы и рассказал о своем творчестве.

В отдельной экспозиции представлены творческие работы двух «звезд» этого выпуска — Дмитрия Никитина и Софьи Стужневой. Как говорят о них педагоги, каждый из них - очень яркая и трудолюбивая личность, чье творчество было оценено высокими наградами и премиями в конкурсах самого разного уровня.

Восьмиклассник Дмитрий Никитин начинал учиться у Виталия Кима, а пятый класс ДХШ заканчивал у Анатолия Засидкевича. Помимо призовых мест в разных конкурсах, Дима — обладатель Гран-при областного детского конкурса по рисунку «Серебряный карандаш». В его большой экспозиции — самые разные работы: натурные, фантазийные работы, копии фотографий. Каждая из них своим профессионализмом поражает даже маститых художников.

Девятиклассница Софья Стужнева — выпускница класса Анатолия Засидкевича. Ее работы совершенно другие по технике, духу и настроению. За годы учебы в художественной школе девушка стала лауреатом многих конкурсов. Софья Стужнева— лауреат премии губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи (2021 год). Еще одну престижную награду - диплом победителя первого этапа Всероссийского конкурса «Молодые дарования России» - Софья получила уже на вечере выпускников, вместе со свидетельством об окончании ДХШ.

На вечере выпускников вспоминали забавные и сложные моменты всей пятилетней учебы. Как оказалось, педагоги бережно хранили вступительные творческие работы каждого из своих учеников, и теперь можно было сравнивать, как было и как стало.

Помимо свидетельств об окончании ДХШ ребята получили необычные и очень приятные подарки — грамоты в виде буклетов с запечатленными мгновениями из школьной творческой жизни. На обложке каждого такого буклета — один из самых знаковых рисунков самого ученика. Особую благодарность руководство ДХШ вынесло педагогам и родителям выпускников — за воспитание, поддержку и замечательную подготовку детей.

В этом году в художественной школе появилась новая традиция — вручать особенно отличившимся выпускникам памятную премию «Яркий талант» имени легендарного художника, нашего земляка Федора Васильева.

- Этот человек прожил короткую, но очень яркую жизнь, оставив значимый след в истории русского искусства, - рассказала ребятам учитель истории искусств ДХШ Елена Айдынян. - И такой же яркий след в истории нашей художественной школы оставили эти две «звездочки» - Дмитрий Никитин и Софья Стужнева. Это первые наши ребята, которым мы вручаем премию имени Федора Васильева.

- Учителя отворяют дверь к знаниям или в творческую мастерскую, но пройти этот путь приходится вам самим, - подчеркнул Анатолий Засидкевич, обращаясь к ребятам. - Кем бы вы ни стали после окончания школы, творческая жилка в любом случае останется у каждого и будет так или иначе проявляться на протяжении всей вашей жизни.

Юлия Лысанюк