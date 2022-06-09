Дом культуры в Тайцах – по графику
Строительная готовность второй очереди культурно-досугового центра в поселке Тайцы Гатчинского района составляет 15 %, график выдерживается – в этом убедились участники выездного совещания строительного блока областного правительства.
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Подрядчик ведет работы на уровне 1-го этажа будущего культурно-досугового центра. Два строящихся корпуса рассчитаны на 200 учащихся. В первом корпусе разместится актовый зал, во втором - музыкальная школа.
Зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский поставил задачу завершить строительство объекта раньше срока. Чтобы уже осенью 2023 года здесь могли провести первые торжественные мероприятия и приступить к занятиям в музыкальной школе.
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