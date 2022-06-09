Дом культуры в Тайцах – по графику

«Инициатива наказуема», – говорят в народе. В нашей области все с точностью до наоборот: активных людей здесь поддерживают и поощряют. Например, недавно стартовал очередной отбор участников на конкурс «Инициативный гражданин Ленинградской области». Прием заявок продлится до 15 июля. Проект позволит выбрать и наградить лучших сельских старост, представителей общественных советов и инициативных комиссий на местах. Неравнодушных ленинградцев ждет не только слава и почет, но и материальная поддержка. Впрочем, для самих инициативных граждан денежный стимул – не главное. В этом мы убедились, когда пообщались с самими активистами.