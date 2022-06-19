Вот терапевт: может осматривать взрослых, но не имеет права осматривать детей. Педиатр – наоборот: смотрит только детей. Врач общей практики смотрит всех, но не имеет права производить манипуляции: уколы, прививки, анализы. Медсестра может выполнять процедуры, но не имеет права делать назначения. И только фельдшер может ВСЁ.

Фельдшерско-акушерские пункты – всем известные ФАПы, фактически являются здравпунктами и отвечают за здоровье целых селений. Фельдшер, работающий в таком здравпункте, это человек, на котором держится все местное здравоохранение.

Юлия Владимировна Петрук заведует фельдшерским здравпунктом Шпаньково с апреля 2021 года. В доковидный период она работала в городской поликлинике – в «семиэтажке» на отделении обслуживания маломобильных пациентов на дому. Все лежачие Гатчины и района находились в ведении Юлии Владимировны и ее коллеги. Пока не началась пандемия. Потом их перебросили на ковид, и два тяжелых года пришлось ездить исключительно по вызовам к «ковидным» больным. Мелькали дни, недели и времена года. Фельдшеры не видели ничего, кроме мазков, анализов крови, КТ и сатурации. Когда пандемия пошла на спад, стало легче. Юлии Владимировне предложили работу в Шпаньковском фельдшерском здравпункте.

- Я всегда хотела в ФАП, – признается Юлия Владимировна. – Я выросла в семье врачей. В детстве мы даже жили на территории больницы, так что больничный воздух для меня, можно сказать, родной. Мама была врачом-лаборантом, отец – хирургом. Но начинал он свой путь в медицине фельдшером, и именно его рассказы вызвали у меня интерес к этой профессии.

- Можно сказать, что медицина – ваше призвание, генетически обусловленное?

- Все получилось само собой. Я поступила в медицинский вуз – собиралась стать педиатром. Но тут начались 90-е, у меня родился ребенок – пришлось остановиться на фельдшерском образовании и начать работать. Моя специализация была «фельдшер скорой помощи», я работала на «скорой», в поликлинике, на хирургическом отделении, в ре-анимации.

- Что вас привлекло в работе сельского ФАПа?

- Я сюда пришла, потому что интересно. ФАП – аббревиатура устаревшая. Сейчас это фельдшерский здравпункт, без акушерской практики. В противном случае у меня ни на что не хватило бы времени. Я обслуживаю все взрослое и детское население Шпаньково и окрестных деревень – плюс детей Елизаветино, пока там нет врача общей практики.

- Какие функции выполняет фельдшер в здравпункте?

- Я делаю все: принимаю пациентов, езжу по вызовам, беру кровь и мазки, провожу профосмотры и диспансеризацию, занимаюсь патронажем новорожденных, выдаю бесплатные лекарства, делаю уколы и прививки. Ну, и, кроме всего прочего, веду документацию. Все неотложные состояния в моем ведении. Я оцениваю ситуацию и либо вызываю «скорую», либо справляюсь своими силами.

- И как проходит ваш день?

- С 8 до 9 утра – забор крови, с 9 до 13 – прием. Потом инъекции, прививки. После часа дня я выезжаю на вызовы. А после вызовов надо вернуться в здравпункт и внести все данные в медкарты и в компьютер.

Среда – традиционно «детский день». До 11 часов я принимаю только здоровых детей. Кроме того, хожу в детские сады на осмотр перед прививками и в школу – на экзамены.

- Как вы успеваете?

- С трудом. Но сейчас из Елизаветино приходит машина – на вызовы ездим с водителем. Много времени, конечно, отнимает документация. Иногда рабочий день затягивается допоздна.

- Сколько народу обычно приходит на прием?

- В среднем, от 15 до 30 человек в день. Сегодня вообще был плотный прием до двух. И все – первичные. Приходится задерживаться, чтобы не отказывать людям, не переносить их на завтра, поэтому остаюсь, пока всех не приму…

- А что у них?

- У них – всё! ОРВИ, давление, абстиненция, справки для поступления в учебные заведения, направления к узким специалистам, больничные, уколы…

- И летом количество пациентов не уменьшается?

- Я что-то не заметила. Уменьшилось только по сравнению с ковидом. Да, заканчивается учебный год и сезон простудных заболеваний, но начинается сезон дач. И вызов может поступить из любой деревни Елизаветинского поселения. Чаще всего – к детям: кто перегрелся, кто перекупался, кто отравился… То же и взрослые: в огороде перетрудились, в бане напарились – гипертония, инфаркты-инсульты. Бывает, и до семи вечера я на вызовах, пока всех не объеду.

- Вам хватает квалификации?

- Я прошла дополнительно обучение по обслуживанию сельского населения. Но очень многое приходит с опытом. Никакая теория не заменит практику, а практики у фельдшера больше, чем достаточно. Кроме того, мне посчастливилось работать рядом с отцом, и он показал мне много конкретных примеров и научил различать симптомы. Не последнюю роль играет врачебная интуиция.

- Но колоссальная нагрузка, ненормированный рабочий день, бесконечные жалобы больных и здоровых: что вас привлекает в этой работе? Явно не зарплата…

- Мне здесь интересно. Не скучно. По большому счету, фельдшером в сельском здравпункте нельзя работать за деньги – только за идею. У меня был пример отца, который всю жизнь помогал людям. К нему постоянно шел поток пациентов, которых он спасал и выхаживал. Я тоже стараюсь помочь. Радует, когда это удается.

- Вы ощущаете благодарность со стороны жителей?

- Лучшая благодарность – это отсутствие жалоб, во всех смыслах этого слова.

- Кто вам помогает при таком напряженном графике?

- Приходится как-то успевать. В кабинете у меня стоит образ святителя Луки – вот он мне, наверное, и помогает…

Екатерина Дзюба