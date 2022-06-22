«День, когда всё рухнуло»: 22 июня 1941 года…

«Я выскочила на улицу – и сразу удивилась: прохожие застыли, повернув головы в сторону репродукторов, машины с визгом тормозят, трамваи стоят пустые, – а из репродукторов голос Молотова… Сначала я ничего не могла понять: не то какие-то призывы, не то угрозы „врагам народа“… – тут кто-то рядом тихо сказал: „Война“», – рассказывает в своих «Воспоминаниях» (2008) Ирина Филиппович.

Обращение к советскому народу нарком иностранных дел написал, как только получил информацию о вторжении на территорию СССР немецких войск. Молотову этот текст дался нелегко. Об этом свидетельствует черновик документа, хранящийся на портале Президентской библиотеки. В нём множество исправлений, из которых понятно, как срочно и как ответственно он готовился.

«Наше дело правое. Победа будет за нами» и вставка «враг будет разбит» – этими словами завершается историческая речь, после которой начинаются трагические переломы в судьбах миллионов наших соотечественников.

Война не обошла стороной ни одну советскую семью. Память о героях передаётся из поколения в поколение, бережно хранятся все реликвии, связанные с участием в тех страшных событиях родных и близких. С семейными историями, фотографиями, письмами участников Великой Отечественной войны можно познакомиться благодаря масштабной электронной коллекции Президентской библиотеки «Память о Великой Победе», которая регулярно пополняется новыми материалами.

«Детская память хранит всё» – так назвала свои аккуратно записанные в тетрадь воспоминания жительница блокадного Ленинграда Нинель Краснолуцкая: «Я закончила два класса… Впереди меня ждала дача в Ольгино и летний отдых». Устойчивого тепла не было, в начале июня в Ленинграде даже выпал снег… Семья с нетерпением ждала возвращения из командировки отца, чтобы переехать на дачу. «Всё это рухнуло в один миг, 22 июня 1941 года», – рассказывает автор. О начавшейся в этот день войне они с мамой и бабушкой узнали по дороге в магазин… Как стало известно позднее, в это же время далеко, в белорусской Лиде, был разбит с фашистского самолёта поезд, в котором ехал отец девочки.

Ленинградка Ирина Неуструева в своих воспоминаниях «Забыть невозможно» (2018) писала: «Известие о начале войны застало нас с мамой и сестрой на даче на берегу Финского залива… вблизи впадения в Финский залив Чёрной речки. Мы вернулись в Ленинград на грузовой машине, которая была забита женщинами и детьми, взрослые стояли, детей кое-как усадили. Когда началась война, мне было 5 лет…»

Иван Пинцов в книге «Так это было» (2008) рассказывал: «20 июня 1941 года мы сдали последний экзамен за 8-й класс и через две недели должны были выехать в летний лагерь. <…> 22 июня 1941 года в 4 часа утра началась война против фашистской Германии. С категоричностью, свойственной юности, мы стали убеждать друг друга, что война долго не продлится… Жалели, что нам не придётся поучаствовать в этой войне».

Борис Лерман в записках «Судьба блокадника и солдата» (2016) вспоминал: «И вот грянул гром среди ясного неба. 22-го июня, воскресенье, мы сидели в столовой и обедали. <…> В это время пришёл с опозданием на обед ремесленник Толя и сообщил, что началась война. Я не сразу сообразил, что за война, откуда война, какая война».

С уникальными историческими материалами, рассказывающими о первом дне Великой Отечественной войны, можно ознакомиться в Комплексе оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов «Вторая мировая война в архивных документах» на портале Президентской библиотеки. Например, здесь размещены «Записи в журнале регистрации лиц, принятых И. В. Сталиным в кремлёвском кабинете, за 22 июня 1941 г.», «Донесение… об обстреле противником крепости Брест и бомбардировке советских аэродромов», запись беседы с послом Германии в СССР В. фон дер Шуленбургом из дневника наркома иностранных дел СССР В. М. Молотова от 21 июня 1941 года и другие архивные документы.

В соответствии с Перечнем поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года организаторами проекта выступают Федеральное архивное агентство (Росархив), Управление делами Президента Российской Федерации и Президентская библиотека.

Подготовку Комплекса осуществляют Росархив и федеральные государственные архивы при участии Министерства обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ, Министерства иностранных дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Службы внешней разведки РФ, государственных архивов Белоруссии. В 2020–2021 годах в Комплекс было включено более 5,5 тысяч архивных документов, в том числе карт, схем, периодических печатных изданий, фотографий, кинохроники за период с января 1933 года до 22 июня 1941 года.

С 1 июня 2022 года широкому кругу пользователей доступны для изучения первые 500 постановлений Государственного комитета обороны СССР (за период с 1 июля по 16 августа 1941 года), находящиеся на хранении в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ).