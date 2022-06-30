Исследование кваса: качество на высоком уровне

Роскачество представило новое веерное исследование кваса – одного из самых популярных летних напитков в России. Было исследовано более 70% рынка кваса, лабораторные испытания по 50 параметрам прошли напитки, произведенные в Москве, Московской, Тульской, Самарской, Тверской, Липецкой областях, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Калмыкии, Чувашии и 1 квас — из Белоруссии.

Бояться нечего

Согласно опросу Центра изучения потребительского поведения Роскачества, респонденты опасаются купить испорченный квас, в котором могут быть патогенные микроорганизмы.

Как показало исследование, квас можно пить спокойно, потому что ни в одном из образцов не обнаружено превышений по содержанию тяжелых металлов (мышьяк, свинец, кадмий, ртуть), а также нарушений по части микробиологии (сальмонеллы, кишечная палочка, КМАФАнМ). Нарушения норм, установленных техническим регламентом (ТР ТС) 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» в части содержания дрожжей и плесеней в квасе, нет.

Это хорошая тенденция, потому что в аналогичном исследовании 2021 года также не было нарушений по данному показателю, а в 2017 году превышение норм было у трех торговых марок.

Натурпродукт

Страх купить подделку вместо натурального напитка, как свидетельствуют результаты испытаний, не имеет оснований. Натуральность кваса проверили по таким показателям как двуокись углерода (углекислый газ), содержание этилового спирта, органических кислот и летучих веществ. Все продукты – натуральные.

И опять же, это отличная тенденция, указывающая на рост качества продукции в данной категории. В исследовании 2017 года нехарактерный для кваса состав летучих компонентов имела продукция трех торговых марок. Отклонения такого рода могут косвенно говорить об изменении технологии производства кваса или о его фальсификации.

Отличники

Из 20 исследованных торговых марок кваса 14 напитков соответствуют и обязательным требованиям, и опережающему стандарту Роскачества. Стандарт установил для кваса, достойного Российского Знака качества, дополнительные требования к таким важным показателям качества, как массовая доля органических кислот и массовая концентрация летучих компонентов.

Квасы «Просто», «Очаковский», «Русский дар», «Лента», «Никола», «Хлебный край», «Букет Чувашии», «Опохмелофф», «Староминский», «ВкусВилл», «Мясновъ Буфет» могут претендовать на получение Российского Знака качества. У исследованных «Яхонт» и «Ржаной бочонок» уже есть Знак качества, а квас «Лидский», несмотря на высокие оценки, не может претендовать на получение Знака качества, так как произведен не в России (требуемый уровень локализации продукции для присвоения государственного Знака качества составляет не менее 98% от себестоимости товара).

К двум торговым маркам есть вопросы

Проблемные моменты были выявлены у продукции «Зеленая линия» и «Царские припасы»:

· Несоответствие требованиям ГОСТ 31494-2012 по вкусу и аромату,

· Превышение по спирту - 2,1% и 1,8% соответственно (в маркировке указано 1,2%), что может быть связано как с ненадлежащими условиями хранения, так и с нарушениями на производстве,

· Несоответствие указанной в маркировке массовой доле углеводов фактической: в квасе «Зеленая линия» заявлено 8,0, а по факту 5,8, у кваса «Царские припасы» заявлено 8,1 вместо фактических 6,2.

В квасе не обошлось без гринвошинга

На этикетке кваса «Волжанка» присутствует надпись Organic food. Согласно закону «Об органической продукции», чтобы называться органическим, продукт должен соответствовать ряду требований. При их соблюдении он может подать заявку на проверку экспертами из органа по сертификации и, если проверка документов и аудит на производстве будут пройдены успешно, получить сертификат сроком три года на маркировку своей продукции как органической.

Если обратиться к реестру органических продуктов Министерства сельского хозяйства РФ, то квас «Волжанка» в нем не числится. Значит, перед нами пример гринвошинга, когда обычный продукт маскируется под экологичный. Однако, производитель уже представил Роскачеству макет новой исправленной этикетки. После проведения корректирующих мероприятий со стороны производителя ему возобновят действие Российского Знака качества, который был присужден ранее.

Впервые исследование кваса было представлено в 2017 году. Тогда, 18 торговых марок из 30 соответствовали не только обязательным требованиям, но и требованиям опережающего стандарта Роскачества. При этом в квасе трех торговых марок были выявлены превышения норм, установленных ТР ТС в части содержания дрожжей и плесеней в квасе, в одной торговой марке - сахарозаменители, не указанные в составе, еще в одной - повышенное содержание этилового спирта.

Исследование 2022 года показывает, что квас – вкусный, безопасный и качественный продукт.