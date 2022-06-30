Область обновляет дорогу на Кипень
В Гатчинском районе начался ремонт трассы Низковицы — Переярово — Кипень по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Народное название трассы — Волковицкое шоссе.
«Дорога Низковицы — Кипень идет от «Южного полукольца» и соединяет Гатчинский и Ломоносовский районы, обеспечивая надежную транспортную связь между Волковицами, Старыми Низковицами, Переярово и Келози. В общей сложности будет обновлено около восьми километров от деревни Старые Низковицы в сторону Волковиц. Сейчас на объекте началась расчистка полосы отвода и прочистка кюветов. Окончание ремонта намечено на осень», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.
По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Гатчинском районе сейчас проводится ремонт Красносельского шоссе от Гатчины до Павловска и уже целиком обновлена магистраль Сокколово — Мариенбург.
В общей сложности по нацпроекту этим летом планируется обновить порядка 150 километров региональных трасс Ленинградской области.