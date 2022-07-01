Медицинская помощь Енакиево: первые итоги

За месяц медицинские сотрудники Тихвинской, Всеволожской, Гатчинской и Кингисеппской больниц провели более двух тысяч УЗИ-исследований, маммографий, флюорографий и лабораторных исследований. Терапевтом было принято 488 пациентов, педиатром – 342 пациента, хирургом – 564 пациента, акушером-гинекологом – 257 пациентов.

«Сложность была в том, что эта команда была первопроходцем, а начинать всегда сложнее. Наши врачи проявили себя с самой лучшей стороны. Могу с уверенностью сказать, что горжусь нашими областными медиками, потому что они показали не только высокий профессионализм, но и неподдельную заботу о пациенте. Это идет изнутри, и это очень ценно. Настоящая команда заботы, команда 47», ― прокомментировал председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

Он также добавил, что по итогам первого месяца было принято решение о госпитализации в областные больницы пятерых детей и троих взрослых с различными патологиями.

Сегодня в Енакиево работает вторая бригада медиков, через месяц их сменит третья. В конце мая девять медицинских работников из Тихвинской, Всеволожской, Гатчинской и Кингисеппской больниц под руководством Сергея Вылегжанина и главврача ЛОКБ Сергея Алексеева организовали работу в помощь медикам Енакиево. На территорию направили передвижные флюорограф, маммограф и мобильную поликлинику.