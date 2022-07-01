«О России негромко споём»

Правда раньше он проводился как фестиваль авторской песни. Помню, что все участники помимо своих песен в обязательном порядке исполняли песни Николая Терентьева. Но жизнь идёт дальше, хотя «иных уж нет, а те далече». Сейчас Сиверская переживает настоящий расцвет вокального жанра.

Заслуженный работник культуры, заведующая Сиверской библиотекой С.И. Спиридонова предоставила право открыть фестиваль песнями «Боже, храни Россию» и «Необъятная Россия» вокальному ансамблю «Хорошее настроение» СККЦ «Юбилейный» (руководитель Е.С. Соколова).

Патриотическую тему продолжил автор-исполнитель Игорь Хлыстов. Его проникновенное исполнение песен «Воинам России» и «Лётное братство» вызвали у слушателей ностальгические чувства по нашему уже бывшему сиверскому аэродрому (позывной «Ордынка»).

Юные солисты студии «Звуки радости» Серафим Насолодин и Даниэла Ипполитова в ярких национальных костюмах зажигательно исполнили песни «Родина» и «Красно солнышко».

И вновь тему Родины подхватили сильные мужские голоса. Впервые на сцене «Юбилейного» выступил и сразу всем запомнился и полюбился исполнитель, почетный гость фестиваля В. Нестеров с песней «Родина» С. Трофимова и «Последний бой» М. Ножкина.

Песню Н. Терентьева «25 июня, третьи сутки, как воюем…» страстно исполнил приехавший на фестиваль единственный автор-исполнитель из Гатчины Евгений Ужинский. Ему, как и многим другим, Николай Михайлович помогал в своей студии при ЦТЮ выпустить авторские диски, делал замечательные аранжировки. Своими же дисками Терентьев занялся только в последние месяцы жизни. Вышло всего-то три: «Случайный взгляд», «Спой, моя гитара…» и «Летнего вечера синий цвет». Четвёртый – уже после смерти. У меня хранятся первые с презентации в нашей Сиверской библиотеке. Тогда он приехал к нам в последний раз и сказал: «Пока ещё могу, буду петь сам». Под дарственной надписью стоит дата -19.07.03.

Для меня открытие этого лета – женский вокальный ансамбль «Алтынка». Удивительно гармонично и высокопрофессионально акапельно прозвучали песни «За тихой рекой», «Солнышко вставало», «В поле».

Тему Родины подхватили Светлана Борисова из Больших Колпан песней на слова С. Есенина «Спит ковыль» и Ольга Шевнина, новой песней (для меня) А. Розенбаума «Над Невой туман».

Удивительно тёплую, женскую лирическую ноту привносит всегда наш сиверский автор-исполнитель Ирма Пеннонен, которая порадовала песней «Изумруды июня» и стихотворением «А сирень – она пахнет детством», закончив своё выступление, по просьбе зрителей, «Песней о Сиверской» на музыку Ольги Савельевой, которую они часто поют дуэтом под аккомпанемент своих гитар.

Завершила фестиваль руководитель вокальной студии «Звуки радости» СККЦ «Юбилейный» Елена Соколова песней «Так дано много».

Всем исполнителям были вручены благодарственные письма за участие в фестивале.

В финале был продемонстрирован видеоролик, на котором Николай Михайлович Терентьев исполняет свою песню «О России негромко споём», снятый на одном из его последних концертов в гатчинском мемориальном музее П.Е. Щербова.

Хочется напомнить, каким удивительно многогранным был талант Николая. Он преподавал по классу игры на гитаре в Гатчинской музыкальной школе им. М.М. Ипполитова-Иванова, писал песни для спектаклей гатчинских театров, детского хорового коллектива и хора ветеранов, помогал в создании собственных дисков начинающим авторам-исполнителям Гатчины и района, по вечерам солировал в ансамбле при ресторане «Дубок», что в дворцовом парке. А сколько разно-

образных замечательных стихов и песен написано им о любимой Гатчине! Пока эти песни будут востребованы, о нём будут знать и помнить! Поэтому пожелаем дальнейшего развития фестивалю им. Н. Терентьева, на котором хотелось бы видеть больше авторов-исполнителей, в том числе и из Гатчины.

Галина Хохлова