Продолжается прием на военную службу по контракту

На военную службу по контракту принимаются граждане России в возрасте 18 до 60 лет.

Военнослужащим предоставляется широкий спектр социальных гарантий, среди которых выплата увеличенного денежного довольствования, компенсационная выплата, кредитные каникулы и дополнительные выплаты за результативность исполнения служебных задач. Кроме того, для ветеранов боевых действий и членов их семей предусмотрен весь комплекс мер социальной поддержки на федеральном и региональном уровнях.

Более подробную информацию по данному вопросу вы сможете узнать, придя в Пункт отбора на военную службу по контракту по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанка, д.90, позвонив по телефону +7 (812) 572-20-30 (круглосуточно), в социальной сети «Вконтакте» vk.com/lo_contract и в «Телеграмм» канале t.me/povsk_lo, а также в ближайшем военном комиссариате по месту проживания.

Гражданам, желающим пройти службу по контракту, следует обращаться в Пункт отбора на военную службу по контракту по адресу: Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д.90, корп.3 или в военные комиссариаты по месту жительства.

Требования к кандидатам:

- гражданство Российской Федерации

- возраст: от 18 до 60 лет включительно

- здоровье: категории А, Б (годен, годен с ограничениями)

- образование: не ниже основного общего (9 классов).

Военнослужащим предоставляются выплаты и льготы:

(за счет федерального бюджета)

1. Повышенное денежное довольствие:

- ежемесячная надбавка к денежному довольствию

- суточные в размере от 2 800 руб.

- выплаты за участие в боевых действиях -8 000 руб. в сутки

- премии за особые достижения в ходе выполнения боевых задач от 50 000 руб. до 300 000 руб.

- выплаты в размере 2 % от оклада денежного содержания за каждый день участия в мероприятиях с риском для жизни

- денежная компенсация взамен неиспользованных суток отдыха

2. Льготы:

льготная выслуга лет (день за три);

удостоверение участника боевых действий, (налоговые и пенсионные льготы, бесплатный проезд и отдых в санаториях МО, льготы по ЖКХ и др.)

кредитные каникулы сроком до 6 мес.

3. Льготное поступление детей военнослужащих в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования.

Перечень необходимых для подписания контракта документов:

- копия паспорта (страницы с записями)

- копия военного билета (все страницы)

- копия СНС

- копия ИНН

- копии свидетельств о заключении брака и рождении детей (при наличии)

- копия документов об образовании

- фотографии 9х12 (1 шт.), 3х4 (4 шт.)

- реквизиты банковской карты (любого банка) платёжной системы «МИР»

- копии всех документов - в 2 (двух) экземплярах