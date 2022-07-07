Продолжается прием на военную службу по контракту
В регионе продолжается прием граждан на военную службу по контракту, в том числе в составе подразделений, которым может быть присвоено наименование, соответствующее региону. Срок службы: от 6 месяцев.
На военную службу по контракту принимаются граждане России в возрасте 18 до 60 лет.
Военнослужащим предоставляется широкий спектр социальных гарантий, среди которых выплата увеличенного денежного довольствования, компенсационная выплата, кредитные каникулы и дополнительные выплаты за результативность исполнения служебных задач. Кроме того, для ветеранов боевых действий и членов их семей предусмотрен весь комплекс мер социальной поддержки на федеральном и региональном уровнях.
Более подробную информацию по данному вопросу вы сможете узнать, придя в Пункт отбора на военную службу по контракту по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанка, д.90, позвонив по телефону +7 (812) 572-20-30 (круглосуточно), в социальной сети «Вконтакте» vk.com/lo_contract и в «Телеграмм» канале t.me/povsk_lo, а также в ближайшем военном комиссариате по месту проживания.
Гражданам, желающим пройти службу по контракту, следует обращаться в Пункт отбора на военную службу по контракту по адресу: Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д.90, корп.3 или в военные комиссариаты по месту жительства.
Требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации
- возраст: от 18 до 60 лет включительно
- здоровье: категории А, Б (годен, годен с ограничениями)
- образование: не ниже основного общего (9 классов).
Военнослужащим предоставляются выплаты и льготы:
(за счет федерального бюджета)
1. Повышенное денежное довольствие:
- ежемесячная надбавка к денежному довольствию
- суточные в размере от 2 800 руб.
- выплаты за участие в боевых действиях -8 000 руб. в сутки
- премии за особые достижения в ходе выполнения боевых задач от 50 000 руб. до 300 000 руб.
- выплаты в размере 2 % от оклада денежного содержания за каждый день участия в мероприятиях с риском для жизни
- денежная компенсация взамен неиспользованных суток отдыха
2. Льготы:
льготная выслуга лет (день за три);
удостоверение участника боевых действий, (налоговые и пенсионные льготы, бесплатный проезд и отдых в санаториях МО, льготы по ЖКХ и др.)
кредитные каникулы сроком до 6 мес.
3. Льготное поступление детей военнослужащих в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования.
Перечень необходимых для подписания контракта документов:
- копия паспорта (страницы с записями)
- копия военного билета (все страницы)
- копия СНС
- копия ИНН
- копии свидетельств о заключении брака и рождении детей (при наличии)
- копия документов об образовании
- фотографии 9х12 (1 шт.), 3х4 (4 шт.)
- реквизиты банковской карты (любого банка) платёжной системы «МИР»
- копии всех документов - в 2 (двух) экземплярах