Иерей Марин: «Грех разрушает брак»

Иерей Марин служит в Покровском соборе. Ему 36 лет, он уроженец Молдавии и в Гатчину переехал девять лет назад – ради своей супруги. Матушка Христина – из Гатчины. Здесь они познакомились и здесь теперь живут большой дружной семьей. В семье – четверо детей: восьмилетняя Елизавета, пятилетняя Анастасия, трехгодовалый Иоанн и совсем маленькая Емилия. Многодетной маме – 28 лет, она учитель начальных классов и сейчас, конечно, находится в отпуске по уходу за ребенком.

Отец Марин начинал служить в Павловском соборе чтецом, позже был рукоположен в сан дьякона, потом стал священнослужителем на приходе в Больших Колпанах. В Покровском соборе он служит четвертый год, по субботам ведет пастырский час для взрослых. Семейные ценности для отца Марина неотделимы от православных: это – фундамент счастливого брака и крепкой семьи.

- Я окончил 12 классов лицея в Молдавии, – рассказывает отец Марин. – Потом по благословению духовника поступил в Духовную академию Кишинева.

- Почему вы стали священником?

- У нас был хороший батюшка в местной церкви, я видел в нем своего рода пример. В школьном спектакле мне досталась роль священника. Я сыграл, и все удивились, насколько она мне подошла… А главное, когда приходишь в храм, меняешься к лучшему. Духовная жизнь дополняет материальную. И жену свою будущую я тоже встретил в храме.

- Как это произошло?

- Я пел в хоре в храме в Карташевской, а Христина была прихожанкой этого храма. Мы познакомились. Она испросила благословения у своего духовника – встречаться с певчим. Он благословил. Я пригласил ее на каникулах в гости в Кишинев. Мы встречались, общались, и у меня сразу возникло чувство, что это – моя будущая жена. Так мы обвенчались.

- Где вы живете?

- Мы получили пособие как многодетные и смогли купить квартиру на Аэродроме. Раньше, конечно, было трудно. Снимали с двумя детьми однушку, еле сводили концы с концами, и возможности решить жилищный вопрос у нас не было. Но все зависит от того, как человек воспринимает трудности в своей жизни. Если принимать их как данность и преодолевать, все получится. Патриарх Кирилл говорит, что человек всегда должен иметь стремление. Обязательно надо к чему-то стремиться. И работать больше, пока молодой.

- Ваша супруга, значит, воцерковлена?

- У нас православная семья. Моя жена тоже регулярно ходит в храм, исповедуется, причащается. Муж и жена должны иметь одну цель. А цель – спасение. Когда оба ходят на исповедь и причастие, они друг друга понимают. Что разрушает брак? Грех. Грех может разрушить даже внутренний мир человека.

- Как можно быть безгрешным, если ты не святой?

- А кто говорит о безгрешности? Не согрешать невозможно. Но есть исповедь – очищение от грехов. Как сказал апостол Павел: «Вы – храм Божий». Что это значит? Для нашей души тело – как одежда. Мы же принимаем регулярно ванну, стираем белье и не надеваем чистое, не помывшись. Также и душа требует постоянного очищения.

Почему распадаются семьи? Нету Бога в этих семьях. Человек должен читать Евангелие – там много интересных притчей, советов для жизни, но люди ими пренебрегают. Как Господь поможет семьям, которые не обращаются к нему? С Божьей помощью мне удалось сохранить несколько браков, которые были на грани развода. К сожалению, чаще супруги приходят к священнику, когда уже поздно. Грех разрушает семьи. Разводы стали нормой, а раньше это считалось позором.

- А если любовь прошла?

- А может, там была не любовь, а влюбленность? Это разные вещи. Влюбленность временна, а над любовью надо трудиться. Почему люди вместе? Потому что любят друг друга. Но вот как апостол Павел пишет о любви: «Она долго терпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется о неправде – радуется о истине». Если в семье будет такая любовь, семья будет очень крепкая.

- Как понимать библейскую фразу «Да убоится жена мужа своего»?

- Не буквально. Имеется в виду не страх, а уважение. И оно должно быть взаимным. Надо уважать друг друга, помогать и прощать. Умение прощать и просить прощения очень важно. Таинство исповеди меняет человека изнутри. Когда внутри – мир, человек может любить и прощать. Муж должен быть жене опорой, но эта опора может рухнуть, если нет Бога в душе – мужу опереться не на что. Начало мудрости – это страх Божий. Что это значит? Это страх потерять Бога. С Богом человек имеет уверенность и мужество.

- Грех – понятие обширное. В каждой семье кто-нибудь так или иначе грешит, но не каждая семья распадается…

- Грех – это не обязательно жуткое злодеяние. Грех – это когда ты выбираешь не то, что тебе полезно. Господь создал нас свободными: у человека всегда есть выбор. Для этого Господь наделил нас волей. Когда человек не сопротивляется греху, грех повторяется изо дня в день, человек становится рабом своего греха. Это может быть курение, алкоголь, наркотики, блуд. И первое падение: человек ищет себе оправдание, ищет виноватых. Не приходит на исповедь – дьявол держит. Потому что дьявол не любит смирения – он любит гордыню.

Причина зла – не Бог, причина зла – наш грех. Даже если ты упал, надо вставать. Если ты не видишь решения, это не значит, что его нет. В свое время передо мной стояла, как мне казалось, неразрешимая проблема. Совершенно не понимая, что мне делать, я пошел с этим к своему духовнику. И он назвал мне три решения – три! А я их не видел. Вот почему надо ходить в храм, на исповедь.

- Вы помогаете жене по дому, с детьми?

- Обязательно. Ей же непросто целый день одной с четырьмя. И дети, кстати, по мере сил тоже помогают по дому.

- С какого возраста надо приучать детей молиться?

- Я не заставляю детей молиться. Лучшее воспитание – своим примером. Они видят, что я молюсь, подходят, тоже читают «Отче наш». Всегда читают молитву перед едой. Мы беседуем на разные темы. Матушка каждый вечер читает им и детскую библию, и поучительные сказки. Дочка ходит в обычную среднюю школу, и школа, конечно, накладывает свой отпечаток. Там господствует дух материального. Надо дополнять.

- Ваши дети пользуются гаджетами?

- У старшей пока нет телефона (про младших я и не говорю). Появится позже и самый простой – для связи. Но, конечно, есть компьютер, интернет, телевизор, и все это регламентировано. Наши дети тоже смотрят мультики, есть ведь очень хорошие мультфильмы, которые учат добру. В этом вопросе одними запретами ничего не добьешься: надо объяснить детям хрестоматийное «что такое хорошо, и что такое плохо».

- Отец Марин, вы назвали младшую дочку Емилией. Это православное имя?

- Да, Емилия – имя православное, и с этим вышла интересная история. Когда я учился, я прочитал житие святителя Василия Великого, и мне запомнилось имя его матери – Емилия. Имя редкое, красивое, милое такое. Супруга сомневалась – я не настаивал. И вдруг позвонила ее мама и, не сговариваясь со мной, тоже предложила назвать девочку Емилией. Так и решили.

- Скажите, как воспитать православного?

- Если хочешь добра своим детям, надо за них молиться. Молитва дает каждому не то, чего он хочет, а то, чего ему действительно не хватает. Что важно: приучать к духовной чистоте надо с малых лет. Так же, как и к чистоте физической.

Не секрет, что крестные, призванные заниматься духовным воспитанием крестников, не всегда это делают. Поэтому большая ответственность лежит на родителях. В Духовно-просветительском центре им. Протоиерея Иоанна Смолина есть воскресные уроки для детей с пяти лет. Надо знать свою веру и заботиться о своей душе. Зачем? Если человек не будет заботиться о своем теле, он начнет болеть. Так же и душа требует заботы.

И еще. Вера без дел мертва, но от дел без веры нету пользы. Надо стараться поменьше говорить, побольше делать. Это непросто. Вам тяжело? Не ладится дома, в семье? Попросите Божьей помощи. Бог всегда ищет человека. Есть такая интересная икона: Спаситель стучит в дверь, но ручка – с другой стороны двери, и только человек может ее открыть…

Екатерина Дзюба