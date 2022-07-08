Когда появятся дороги к участкам для многодетных в деревне Грязно?

Поводом для поездки стало обращение, поступившее на личном приеме граждан в Гатчине. Под строительство домов многодетным семьям в декабре 2021 года были выделены 28 земельных участков. Но жильё им построить почти невозможно, потому что к участкам нет не то что дорог, а какого-либо подъезда вообще.

В Грязно Сергей Шабанов встретился с активом. Туда же подъехал председатель комитета по местному самоуправлению и организационной работе с населением администрации Гатчинского района Игорь Павлов. Вместе с Уполномоченным Игорь Васильевич принимал участие в приеме граждан в Гатчине, и по многим вопросам продемонстрировал настрой на конструктивное взаимодействие.

Уполномоченный осмотрел местность и убедился, что поле, выделенное под участки для многодетных, внешне выглядит прекрасно - ровное, с хорошей землей, а главное – с некоторыми необходимыми «коммуникациями» (электричество и вода неглубоко). Да-да, на этой не застроенной пока территории уже установлено множество столбов с электрическим кабелем – по конфигурации будущих улиц. Многодетные семьи очень довольны и благодарят администрацию за заботу.

Но стройку не начать без дорог, а их там действительно нет вообще никаких. Пока сухо, по высокой траве три семьи довезли до своих участков кое-какой строительный материал, и работы начались. В основном же девять месяцев в году участки будут недоступны, добраться до них можно будет разве что на вездеходе. Понятны чувства обиды и несправедливости многодетных семей: у многих из них давно готов план будущего жилья, есть возможности и желание приступить к его возведению, но все упирается в «ни пройти, ни проехать».

Обойдя всю территорию, Сергей Шабанов и Игорь Павлов поехали к главе администрации Рождественского сельского поселения Сергею Сорокину, где провели оперативное совещание, на котором Уполномоченный прямо поставил вопрос: когда и каким образом в массиве для многодетных на окраине Грязно будут построены дороги. Рассмотрели имеющиеся документы и обсудили пути разрешения этого вопроса. В итоге стало понятно, что до создания проекта планировки территории (ППТ) вести разговор о строительстве дорог вообще невозможно. Их появлению должны предшествовать обязательные этапы – планирование, утверждение и вынесение на местность. Помимо дорог необходимо предусмотреть площадки для разворота, общего сбора, детскую игровую зону, а также место для пожарного водоема, пожарные заезды и многое другое. Любое отступление при инициативном оборудовании проездов неизменно повлечет нарушение либо установленных требований, либо прав кого-либо из собственников. Глава администрации искренне готов применить свои знания, опыт, а также призвать бизнес к социальной ответственности для оборудования дорог, но в отсутствие ППТ настаивать на этом Уполномоченный не стал.

По сообщению Игоря Павлова, районный комитет строительства и градостроительного развития территорий ППТ уже заказал. Значит, предстоит точно разобраться – какая компания работает над проектом, насколько возможно ускорить процесс его разработки, оплату и получение заветного документа. После необходимо будет выносить дороги на местность, и только это позволит приступить к каким-либо действиям.

Удивительно, но говоря о появлении дорог в Грязно, мы пока подразумеваем самое примитивное значение этого слова. Асфальтирование, оканавливание, согласование всего этого с линией будущего газопровода – дело, конечно же, будущего. Ведь на период строительства домов асфальтовое покрытие неизбежно будет испорчено экскаваторами и иной техникой. Но вот усиленные грунтовые дороги, отсыпанные и укрепленные, нужны, несомненно, уже сейчас. Проезды такого качества, в отличие от асфальтовых, не требуют огромного объема проектов, экспертиз, согласований и прочих процедур. И если глава администрации Сергей Сорокин готов подключиться к этой работе после получения ППТ, то Уполномоченный сформулирует и направит губернатору Ленинградской области просьбу об изменении подхода к сооружению дорог путём разделения на две составляющие: на период строительства домов – грунтовые (улучшенные), по завершению строительства (в основном) – полноценные.

Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области