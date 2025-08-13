Пахать надо

Между молодыми городами Бугры и Мурино в Ленобласти прошёл 12-й Открытый

чемпионат России по пахоте. Оксана Лут, министр сельского хозяйства РФ, отметила, что чемпионат в очередной раз показал престиж профессии агрария. Становится очевидным, что пахарь XXI века — это технологичный, современный и востребованный специалист. За годы проведения мероприятие стало важным событием в туристической сфере, доказав, что пахота — это спорт, шоу и немного гастрономический фестиваль.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко напомнил, что 47-й регион за последние четыре года уже второй раз принимает чемпионат по пахоте.

— Ленинградская область не зря называет себя областью гостеприимной и хлебосольной, ведь мы умеем встречать гостей и проводить международные, областные и межрегиональные мероприятия. Мы хлебосольны, потому что производим 41% всех продуктов питания Северо-Запада, несмотря на то, что находимся в зоне рискованного земледелия. Ленинградцы любят свою землю, умеют на ней работать и добиваться результатов, — сказал Александр Дрозденко.

Губернатор также сообщил, что вся техника, представленная производителями на выставках в рамках чемпионата по пахоте, может быть приобретена с компенсацией 40% стоимости за счет бюджета Ленинградской области.

Комбайнер — это гордо

А техника была загляденье: предприятия из России и других стран выставили множество технологических новинок — тракторов, комбайнов, поливальных и уборочных машин. Это вызывает интерес не только у профессионалов АПК, но и у обычных посетителей, особенно у детей. Всем интересно потрогать красивый трактор и сфотографироваться. Можно даже залезть в кабину — что еще нужно для детского восторга?

— Мне кажется, что очень круто быть комбайнером. Интересная работа и полезная. Хотелось бы увидеть образцы старой техники — советских тракторов, например. Для сравнения, — делится впечатлениями двенадцатилетний Никита из Ржева.

Соревнования по пахоте проходили на участках в форме трапеции 100×24×16, чтобы продемонстрировать мастерство работы не только по прямой,но и на «клине». Судьи оценивали качество пахоты по 14 критериям: борозды должны быть прямыми и ровными по высоте и ширине, поле должно выглядеть аккуратно и красиво.

Никто не смог превзойти ленинградского чемпиона Александра Дерюгина, который завоевал Гран-при чемпионата по пахоте. Призы также разыгрывались в номинациях «Трактор-шоу», «Королева плуга» и среди иностранных участников.

Вкусно и полезно

Помимо официальной части и деловых мероприятий для гостей, кроме осмотра сельхозтехники на территории действовал специальный детский городок,где можно было прокатиться на радиоуправляемых тракторах, поучаствовать в мастер-классах и эстафетах. Фудкорты порадовали гостей свежими угощениями, в том числе ароматными шашлыками, свежей кукурузой и копчёными овощами.

Ленинградские фермеры открыли свои двери для всех желающих на фестивале мясного животноводства, сырном фестивале, фестивале сидра и плодово-ягодном фестивале.

Омлет из 470 яиц для команды 47 на поле чемпионата России по пахоте приготовила птицефабрика «Синявинская». Яиц в Ленобласти много (3,6 млрд штук), команда региона большая, и омлета должно хватить всем, поэтому его готовили каждый день чемпионата.

На фестивале был приготовлен «Лен-дог» — бутерброд длиной 47 метров и 98 сантиметров в честь 98-летия Ленобласти. В состав входили сосиски, солёный огурец, кетчуп и горчица. Всё местное — ленинградское. Сосиски с Мясокомбината Нейма, огурцы из КФХ Вуколова, горчица и кетчуп от Мясного дома Ивановых. Делали порядка трёх часов — съели за пять минут.

Прошёл сырный фестиваль, на который собрались сыроделы со всей России, которые привезли различные виды фермерской продукции — от йогурта до творога. В павильоне прошли дегустации и мастер-классы по изготовлению сыра и пиццы.

Специально для гурманов и любителей новых ощущений представлены сырные пряники, сырный мармелад, сырная пастила с пармезаном, сырный кофе и сырный хлеб.

— Мне очень понравились сырный фестиваль и винная ярмарка, а также изделия ленинградских мастеров — так много интересного, что сложно оторваться от этих стендов, — рассказала жительница Бугров Ксения М.

На чемпионате по пахоте прошли также фестиваль крафтового сидра и пива, где гостей угощали разнообразными напитками от производителей из разных регионов России: сухим яблочным сидром, напитком шорли из ревеня и охлаждающим лимонадом из айвы.

Мечты о деревне

Зампредседателя правительства Ленобласти по АПК Олег Малащенко вместе с руководителем фестиваля вручил награды 14 многодетным фермерским семьям. Он поблагодарил аграриев за то, что они с детства прививают детям любовь к родной земле, и пожелал успехов и благополучия сельским династиям Ленобласти. В качестве подарков вручены дипломы, сертификаты на путешествия по Ленобласти, корзины с дарами земли Ленинградской области, а также портфели всем школьникам.

За три дня 250 тысяч зрителей увидели вспашку, гонки и даже танцы на тракторах, познакомились с современным и технологичным сельским хозяйством Ленобласти. Лабиринт и крепостные стены из рулонов сена особенно оценили дети.

Для многих посетителей чемпионата по пахоте было откровением узнать, какой труд стоит за каждым продуктом, который они привыкли покупать в магазине.

Александр Дрозденко дал поручение рассмотреть возможность создания постоянно действующей живой и сезонной экспозиций ленинградского АПК, возможно, в региональном филиале национального центра «Россия» в Ломоносовском районе.

ВИКТОРИЯ ЗАЛЕПУХИНА, ИННА ПЕТРОВА

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО