Личные вещи Исаака Киргетова пополнили коллекцию музея

В апреле этого года в музее Красногвардейского укрепрайона состоялось открытие экспозиции, посвященной Герою Советского Союза Исааку Ананьевичу Киргетову – командиру 174-го Краснознамённого миномётного полка 42-й армии Ленинградского фронта, освобождавшего Гатчину.

И вот недавно в музей позвонила жительница Москвы, рассказав о сохранившихся личных вещах Исаака Киргетова.

- В музее раздался телефонный звонок на тот момент незнакомой нам москвички - Анны Юрьевны Л. Мы смогли быстро решить вопросы приобретения предметов, и после соответствующей фондовой работы эти раритеты займут место в музейной витрине, а мы сможем расширить свой рассказ о герое, - поделились сотрудники музея.

В экспозиции музея теперь есть удостоверение офицера, две открытки, подписанные И.А. Киргетовым, и рисунок, выполненный героем в 1942 году на Невском пятачке.