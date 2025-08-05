Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 6 августа
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 6 августа 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
06.08.2025 с 09:30 до 18:00
Вырицкое ТУ:
п. Новинка: ул. Ракитинская, ул. Железнодорожная, пер. Железнодорожный.
06.08.2025 с 09:00 до 18:00
Дружногорское ТУ:
гп. Дружная Горка,
д. Симанково,
д. Заозерье.
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