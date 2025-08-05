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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 6 августа

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 6 августа 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

06.08.2025 с 09:30 до 18:00

Вырицкое ТУ:

п. Новинка: ул. Ракитинская, ул. Железнодорожная, пер. Железнодорожный.

        

06.08.2025 с 09:00 до 18:00

Дружногорское ТУ:

гп. Дружная Горка,

д. Симанково,

д. Заозерье.