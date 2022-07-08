Область совершенствует поддержку инвалидов

«Сегодня в Ленинградской области работают два предприятия общества слепых. Мы помогаем в их деятельности и ищем эффективную форму поддержки, чтобы предприятие было конкурентоспособно», ― подчеркнул Александр Дрозденко.

На совещании рассматривались предложения по совершенствованию мер поддержки занятости инвалидов. В частности, возможность увеличения срока выплаты компенсаций 50% расходов на зарплату и 100% доплаты за наставничество до 3 и 9 месяцев соответственно.

Также губернатор поручил рассмотреть вопрос субсидирования модернизации производств, где трудятся инвалиды. А для максимально эффективной грантовой поддержки рассматривать заявки организаций инвалидов в отдельной категории.

С 1 сентября 2022 года в Ленинградской области вступают в силу новые правила для работодателей по выполнению квоты по трудоустройству инвалидов, в том числе за счет «аренды» рабочих мест.

В Ленинградской области с 2011 года оказывается господдержка региональной организации Всероссийского общества слепых, направленная на реабилитацию и общественную интеграцию инвалидов по зрению. Общий объем средств за весь период составил более 20 млн рублей.