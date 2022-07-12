«Ижора-Парк» и новые дороги

В Лукашах в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» завершена реконструкция Центральной аллеи, которая стала настоящей доминантой поселка. Людмила Нещадим оценила новые скамейки, качели и навесы. Выполняя мощение фигурной плиткой, разработчики подумали и о доступной среде: на аллее, ступенчато спускающейся к реке, сделаны скаты для колясок.

Продолжается ремонт участка региональной дороги Красное Село – Гатчина – Павловск за счет субсидии комитета дорожного хозяйства Ленинградской области. Поворот на Лукаши уже сейчас радует водителей новым дорожным покрытием. Асфальтирование пошло быстрее, когда ремонтники перешли на ночную укладку, и они с водителями перестали мешать друг другу.

По словам дорожников, на 15 километров дороги ушло 32 тысячи тонн асфальта. Всего ООО «ДАФ» планирует отремонтировать 18 километров дороги и установить новые остановочные павильоны. Срок окончания работ – ноябрь текущего года, но подрядчики идут с опережением графика.

В Пудомягах обустраивают территории около домов № 8 и № 9. Совсем скоро здесь появятся парковки, освещение, будет заменено асфальтовое покрытие проезжей части, по периметру посадят деревья и кустарники. Также в поселении за счет субсидии комитета дорожного хозяйства региона выполнен ремонт дороги местного значения на Ижорской улице.

В Коммунаре ведется благоустройство дворовой территории на Гатчинской улице, у дома № 18. А главное, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по федеральному проекту создается «Ижора-Парк».

Напомним, что в августе прошлого года Коммунар стал победителем в V Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и получил грант на благоустройство парка на Ижорской улице в 2022 году.

В новом парке предусмотрены различные детские и спортивные площадки, территория для экстремальных видов спорта, пирс, променад у реки, кафе, смотровая зона, качели, скамейки, павильон «Городская лаборатория» и многое другое.

- Многие поселения Гатчинского района участвуют в федеральной программе «Комфортная городская среда», и за счет этих мероприятий конкретные территории конкретных населенных пунктов преображаются, становятся точками притяжения, – говорит Людмила Николаевна. – В Коммунаре реализуется два масштабных проекта в рамках «Комфортной городской среды», и за счет реализации этих проектов вся территория Коммунара вдоль реки Ижоры преобразится. Жителям всех возрастов будет здесь комфортно отдыхать, гулять, общаться, заниматься спортом.

Гатчинский район готовится отметить 95-й день рождения. Для всех нас это большой праздник. Сейчас в поселениях активно идёт благоустройство территории, населённые пункты заметно хорошеют, а для Коммунара парк станет отличным подарком к празднику.

По словам главы гатчинской администрации, выезды в поселения Гатчинского района, где активно ведутся работы и по подготовке к отопительному сезону, и по благоустройству населенных пунктов, будут продолжены.

Екатерина Дзюба