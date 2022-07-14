Регион помогает школьникам заработать

Трудятся ребята в свободное от учебы время, летом такая возможность особенно востребована. В этом году уже нашли работу порядка 5 тысяч детей – они занимаются благоустройством территорий, организацией мероприятий, приводят в порядок библиотечные фонды. Об этом рассказала на пресс-конференции в ТАСС председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова.

«Несмотря на большую работу в этом направлении, рабочих мест для трудоустройства подростков всегда не хватает. Приглашаем работодателей к сотрудничеству по организации таких рабочих мест», – отметила Алла Астратова.

В 2022 году из областного бюджета на организацию временного трудоустройства подростков службе занятости выделено 42 млн рублей. Из них 30 млн рублей ― будут направлены на гранты работодателям из бюджетной сферы и некоммерческим организациям на выплату заработной платы подросткам, еще 12 млн ― на выплату трудоустроенным подросткам материальной поддержки от службы занятости, которая составляет 2 250 рублей в месяц и выплачивается дополнительно к заработной плате, которая составляет в среднем около 10 тысяч рублей в месяц.

Работодателям из коммерческого сектора, а также некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, Служба занятости населения предлагает компенсацию 50% их затрат на оплату труда ребят, но не более размера минимальной заработной платы, установленной в регионе, увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Напомним, ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение в следующем году увеличить количество трудоустроенных подростков до 10 тысяч в год, а также увеличить на 650 человек Губернаторские трудовые отряды.