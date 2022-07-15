Помощь Енакиево – на контроле главы региона

- Сегодня мы четко распределили задачи по конкретной помощи Енакиево, их исполнение закреплено за каждым комитетом и профильным заместителем председателя правительства Ленинградской области. Начинаются работы по ремонту объектов ЖКХ, поставки компьютеров в школы и медтехники в больницы, формируется группа педагогов, которые начнут учебный год в школах Енакиево. Нам также необходимо создать фонд по софинансированию, поскольку областной бизнес готов поддержать работу по восстановлению города, – сказал Александр Дрозденко.

Губернатор Ленинградской области поблагодарил своего коллегу в Санкт-Петербурге – Александра Беглова за выделение для подшефной территории шести трамвайных вагонов, которые заменят старый подвижной состав, а область, в свою очередь, направит средства на ремонт помещений и депо.

Для оказания помощи системе образования Енакиево Ленинградская область закрепила за каждым учреждением школу-партнера из региона. Школы оказывают консультационную поддержку, а также обмениваются опытом. В ближайшее время в ДНР поедут представители комитета общего и профессионального образования – они проведут обследование инфраструктуры и составят перечень потребности в оборудовании. А в начале учебного года опытные учителя ленинградских школ направятся в Енакиево и проведут там первую четверть – в ближайшее время будет сформирована команда педагогов.

Кроме того, решается вопрос о поставке медицинского оборудования в учреждения здравоохранения. Ленинградские медики продолжают проводить диспансеризацию жителей Енакиево – вторая бригада медиков занимается обследованием. При этом 8 пациентов, из которых пятеро детей, получают высокотехнологичную медицинскую помощь в Ленинградской областной клинической больнице и областной Детской клинической больнице.

Напомним, соглашение о сотрудничестве с Енакиево было подписано 12 июня, в День России, приложением к нему стала дорожная карта конкретных мероприятий помощи городу.