Идеи ленинградской молодежи – в топе

Жюри конкурса отметило идеи трех молодых представителей Ленинградской области. В том числе, председателя студенческого актива Приозерского района и выпускницы Президентской программы управленческих кадров России Анастасии Шахматовой. Активистка представила инициативу по организации досуга для молодежи с использованием цифровых технологий. Выпускник Ленинградского государственного университета имени Пушкина Владимир Димидов предложил проект «Открытая межвузовская студенческая лаборатория», а руководитель аппарата Молодежного правительства Ленинградской области Сергей Канавков — создание Всероссийской ассоциации молодёжных советов, где учтены меры поддержки молодежи «на местах».

«Для студентов это очень высокая планка и я рада, что у них есть все шансы для проработки и реализации проекта! Это вдохновляет их и является хорошим опытом не только для генерации идей, но и для воплощения их в жизнь», — поделилась впечатлениями Анастасия Шахматова.

«Лига будущего» — проект Росмолодежи по сбору лучших молодежных идей, где участники и бизнес-сообщество могут внести новые конструктивные изменения в развитие России.