Судебные приставы приняли присягу в преддверии Дня России

Приведение к присяге — обязательная процедура при вступлении в должность судебного пристава, символизирующая готовность нести службу с честью и преданностью. Перед государственным флагом Российской Федерации поступившие на службу в органы принудительного исполнения сотрудники поклялись настойчиво и честно защищать права граждан, интересы общества и государства, а также дорожить своей профессиональной честью, беречь и развивать лучшие профессиональные традиции.

В этот день присягу приняли пятнадцать судебных приставов, которые уже прошли испытательный срок и подтвердили соответствие занимаемой должности.

Выступая перед сотрудниками, начальник отделения организации профессиональной подготовки и воспитательной работы Управления Сергей Ратников поздравил принявших присягу, а также разъяснил значение этого знаменательного события и ответственность за выполнение требований присяги и служебного долга.

«Ленинградская область – стратегически важный регион России с богатейшей историей, славными традициями, множеством святынь. Задача каждого из нас высоко держать планку региона. Каждый важен на своём месте, в своей профессии, – подчеркнул Сергей Викторович. – Присяга имеет особый правовой статус и одновременно возлагает на судебного пристава почетную обязанность защищать конституционные права граждан от имени государства».