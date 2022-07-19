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Будущих управленцев из Ленинградской области научат, как задействовать искусственный интеллект на государственной службе

МГУ приглашает абитуриентов из Ленинградской области на магистерскую программу «Искусственный интеллект и цифровые коммуникации в государственном администрировании».

Рубрики:  Общество

Подать документы на новую образовательную программу в сфере госслужбы необходимо до 20 июля.

«Вы научитесь использовать цифровые технологии и искусственный интеллект для разработки и аналитики стратегий. Сможете оптимизировать экономические и управленческие направления в цифровом мире и научитесь использовать актуальные технологии в организации кампаний, проектов и выстраивании коммуникаций между разными сферами общества», — отмечают в вузе.

В рамках программы профильные эксперты «Диалога» и преподаватели МГУ научат госслужащих работать в условиях конкретной общественно-политической и экономической обстановки.

Программу будут вести лучшие преподаватели Высшей школы государственного администрирования МГУ, под руководством которых обучались: заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак, вице-президент ПАО «Роснефть» Оксана Тарасенко, заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак, директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга РФ Мария Ёлкина.


Фото freepik.com