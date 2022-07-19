Президентская библиотека – о Владимире Маяковском

На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с электронной коллекцией «В. В. Маяковский (1893–1930)», в которую включены цифровые копии произведений поэта, в том числе самые первые издания, документы, изобразительные и исследовательские материалы.

Когда мальчику было 13 лет, его отец умер по нелепой случайности – уколол палец иглой для сшивания бумаг и получил заражение крови. До конца своих дней после этого Маяковский будет бояться игл. И ещё панически страшиться микробов, постоянно носить при себе мыло, чтобы как можно чаще мыть руки, и проверять, обработали ли овощи и фрукты кипятком.

Когда мать с детьми перебралась из Грузии в Москву, Маяковский решил стать художником и продолжил учёбу в гимназии. Вскоре он опубликовал в школьном нелегальном журнале своё первое стихотворение, вступил в партию большевиков и навлёк на себя проблемы.

«С царской тюрьмой В. В. Маяковский познакомился весьма рано, когда ему было всего 14 лет», – писал Григорий Лурье в историко-революционном вестнике «Каторга и ссылка» за 1931 год, оцифрованном Президентской библиотекой. Здесь рассказывается история ареста будущего поэта. «Молодой человек со свёртком» в руке пришёл в квартиру портного, которую к тому моменту уже обыскали и нашли «на полном ходу» типографию московского комитета РСДРП. Юноша, доставленный в отделение полиции, назвался дворянином Владимиром Маяковским, а в свёртке оказались 76 экземпляров подпольной газеты «Рабочее знамя» и другие запрещённые материалы.

После третьего ареста Маяковский провёл в тюрьме, как позже говорил сам поэт, «11 бутырских месяцев». Но это время прошло, можно сказать, с пользой: он прочёл множество книг, писал стихи, мечтал о будущем, о новом искусстве.

Судьба вела Маяковского. Выйдя на свободу, он поступает в Московское училище живописи, где происходит судьбоносная как для него самого, так и для всей отечественной литературы встреча с Давидом Бурлюком и Алексеем Кручёных. Их объединила идея нового искусства, против «эстетики старья», которое авангардные авторы планировали «сбросить с парохода современности». Маяковский писал стихи, от которых новые друзья были в восторге. Они называли себя футуристами, пропагандистами искусства будущего, эпатировали, удивляли читателей, спорили с публикой во время выступлений. За эти выступления Владимира Маяковского отчислили из училища, но творческий котёл уже кипел.

В 1913 году Маяковский увлекается театром, пишет трагедию «Владимир Маяковский», которую сам ставит на сцене, и сам играет заглавную роль, а затем пишет «первую коммунистическую пьесу» – «Мистерию-буфф». Её поставил в Театре музыкальной драмы Всеволод Мейерхольд, а оформил в лучших традициях авангарда Казимир Малевич.

Написанное в это время он объединил под обложкой книги «Всё сочиненное Владимиром Маяковским. 1909–1919». Это издание 1919 года представлено среди оцифрованных книг на портале Президентской библиотеки.

С этой книги, кстати, началось знакомство с Маяковским для Дмитрия Шостаковича. «Вживую» они встретились намного позднее, когда композитору предстояло написать музыку к революционной пьесе Маяковского «Клоп». Можно представить, с каким волнением ожидал Шостакович встречи с поэтом. Однако знаменитый трибун и оратор поразил его своей мягкостью, обходительностью и воспитанностью.

В свою очередь Корней Чуковский вспоминал, что когда при знакомстве с поэтом он принялся с горячностью хвалить книгу Маяковского, тот попросил передать все эти восторженные слова сидящему неподалёку старичку в белом галстуке: «Я ухаживаю за его дочерью. Она уже знает, что я великий поэт... А папаша сомневается. Вот и скажите ему…». Чуковский называл Маяковского Гулливером, находясь рядом с которым «самым спесивым и заносчивым людям не удавалось взглянуть на него свысока».

О высоте его роста, кстати, сохранилось интересное воспоминание. На портале Президентской библиотеки в оцифрованном журнале «Детская литература» за 1939 год приводится такая история.

Шёл однажды Маяковский по улице, прямой, высокий, в широком развевающемся пальто, и дети ему закричали:

– Дяденька! Достань воробушка!

Маяковский остановился и деловито спросил:

– А орла не хотите?

«Мне наплевать на то, что я поэт. Я не поэт, а прежде всего – поставивший своё перо в услужение… сегодняшнему часу, настоящей действительности», – приводит слова Маяковского Виктор Перцов в книге ««Маяковский-патриот» (1941). Доказательством его словам служили дела, в том числе тяжелейшая работа по созданию серии агитационных плакатов «Окна сатиры РОСТА». Работать приходилось в больших дымных комнатах, где, как вспоминал Маяковский, даже краски от холода плохо ложились на бумагу.

Эти агитационные плакаты нередко называют первой советской социальной рекламой. Они вывешивались и выставлялись в пустующих витринах магазинов, расположенных в самых людных местах. Из них узнавали последние новости с фронтов и строек, подхватывали призывы партии и правительства, и ещё больше утверждались в правоте того дела, во имя которого переносились невзгоды и лишения. Многие из плакатов не сохранились, но часть из них была опубликована в книге «Грозный смех. Окна Роста»(1932), выпущенной через два года после гибели Маяковского. Перелистать электронные страницы этого и многих других изданий, посвящённых творчеству поэта, можно на портале Президентской библиотеки.