Нейротренажеры и доски Бильгоу

Надежный производитель оборудования для школ предлагает конструкторы и доски Бильгоу, позволяющие детям правильно развиваться. В воспитательном и образовательном процессе предлагаемая продукция является достаточно популярной.

Нейротренажеры

Чтобы ребенок мог успешно развиваться умственно, применяются специальные нейротренажеры. Современному человеку необходимо образование, поэтому для повышения интеллекта и улучшения памяти требуется проведение специальных занятий.

Для развития мозга детей разработаны необходимые инструменты, За координацию движений отвечает мозжечок, а стимулировать его активировать помогают нейротренажеры. Задачей этих устройств является:

- общее развитие детей, способствующее лучшей концентрации зрения и улучшению памяти;

- развитие мнемонических способностей;

- улучшение памяти, эмоционального состояния;

- тренировка обоих полушарий мозга.

Регулярные занятия приводят к позитивным результатам. Тренировки осуществляются с помощью увлекательных игр.

Тренажер имеет компактные размеры. Он выполнен из высококачественных материалов. Существуют разные виды тренажеров. Эффективными считаются нейротренажёры «Восьмёрка», «Лабиринт», «Дорожки», «Волны».

Доски Бильгоу

Тренажер Доска Бильгоу является балансировочной доской с противоскользящим покрытием и цветными разметками. Это приспособление применяется для мозжечковой стимуляции. Тренировки позволяют развивать вестибулярный аппарат, ориентацию и концентрацию внимания.

Мозжечок является одной из составляющей мозга, координация движений зависит именно от него. Упражнения по балансировке развивают функции мозжечка. Одновременное выполнение других заданий с поиском равновесия позволяет активизировать оба полушария отделов мозга. При этом укрепляются нейронные связи, повышается быстродействие.

Доска Бильгоу названа по имени Фрэнка Бильгоу, который разработал методику коррекции нарушений развития. Инструментом служит балансировочная доска.

Данный вид тренажера применяется для детей со следующими недугами:

- аутические расстройства;

- минимальная мозговая функция;

- синдром дефицита внимания;

- задержка речевого развития;

- нарушение вестибулярного аппарата.

Тренировки на доске Бильгоу повышают эффективность занятий с физиотерапевтом, нейропсихологом и логопедом.