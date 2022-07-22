В парке стелют новые газоны

Первый в России пейзажный парк начал формироваться в середине XVIII века при первом владельце Гатчинского дворца – графе Григории Орлове. Голландские сады, Липовый и Собственный сад, остров Любви, Водный лабиринт и «Сильвия» появились при Павле Петровиче и тоже в XVIII веке. Тогда же построили мосты, павильоны, пристани, террасы и обелиски. Испытания временем и человеческим варварством парк пережил с трудом. Во время войны старейшему в России пейзажному парку был нанесён колоссальный урон. После Великой Отечественной на его территории был организован городской парк культуры и отдыха, что никак не способствовало сохранению музея под открытым небом. Восстановление исторических ландшафтов началось лишь в начале XXI века.

Сейчас в парке идет активное восстановление сразу нескольких объектов: глобальная реконструкция террасы-пристани, противоаварийные работы на Большом каменном мосту, реставрация Чесменского обелиска. 1 августа приступят к работам на Горбатом мостике и павильоне Орла. Также на август запланирована консервация Птичника.

В этом году в парке посадили 35 тысяч цветов. По словам заведующей дворцово-парковым отделом музея-заповедника «Гатчина» Ольги Куницыной, для такой площади это не много – парк огромный. Сейчас «на земле» в парке ведутся текущие ремонтные работы – газоны тоже ремонтируют. Именно поэтому появились таблички с просьбой не вытаптывать траву по берегам водоемов: газоны стелют вручную, чтобы они выглядели так, как во времена императорской семьи. Для прогулок в парке есть благоустроенные дорожки, для отдыха – скамейки, а для мусора – урны. Ровно подстриженный бархатистый газон – для эстетики.

- Летний сезон у нас короткий, поэтому мы стараемся все успеть и провести основные работы в июне-июле, – говорит Ольга Куницына. – В этом году дошли до участка парка в районе улицы Крупской. Долгое время эта территория была совершенно запущенной, как заросший пустырь. Сейчас мы своими силами ведем там работы по устройству дорожек, будут восстановлены газоны. Много посадили хвойных и лиственных пород, декоративных кустарников. Участок липового сада на входе в парк тоже приобрел совершенно другой вид: было полностью восстановлено благоустройство. У пруда «Ковш» завершается восстановление газонов с помощью рулонных заготовок. Это не так дорого, но и практично: мы сразу получаем готовый красивый газон.

Содержание парка – дело затратное и трудоемкое, расходы на парк – баснословные. Вот, например, июнь был очень сухой – пришлось постоянно поливать и газоны, и цветники, чтобы растения не погибли.

…Сотрудники дворцово-паркового хозяйства всегда рады посетителям. Но в выходные дни парк страдает от обилия мусора: люди приходят покормить птиц и поесть, приносят с собой пакеты с едой, упаковку бросают, роняют, забывают, и все это потом приходится ликвидировать – собирать с газонов и вылавливать из воды. Есть надежда, что под влиянием расцветающей красоты парка, будет повышаться социальная ответственность граждан.

Екатерина Дзюба