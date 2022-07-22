В регионе заработала льготная ИТ-ипотека
Более 120 заявок на льготную ИТ-ипотеку от областных айтишников получили одобрение.
Рубрики: Общество
Как сообщили в комитете цифрового развития Ленинградской области, 22 участника программы уже приобрели недвижимость на льготных условиях на сумму 179,5 млн рублей.
Всего за два месяца с момента старта федеральной программы льготного кредитования для работников ИТ-компаний 214 специалистов в сфере информационных технологий из Ленинградской области подали заявки на участие в федеральной программе.
Узнать подробные условия участия в программе можно на портале Госуслуг.
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