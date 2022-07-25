Договариваться нельзя жаловаться

Если ваши соседи шумят ночью, делают бесконечный ремонт, не следят за бегающими детьми или разбрасывают мусор на лестничной площадке, управу на них найти сложно, но можно. Как найти управу на соседей, которые не хотят соблюдать правила совместного проживания в многоквартирном доме? Рассказывают эксперты Роскачества.

Спонтанно и ситуативно раздражать может любое поведение соседей. Однако с точки зрения законодательства нарушением будут считаться следующие действия:

· Шум в ночное время (или в тихий час, если таковой введен в регионе).

· Загромождение общих коридоров, тамбуров, лестничных площадок.

· Разбрасывание мусора на лестничных площадках и в других местах общего пользования.

· Нарушение санитарных требований: радикальное захламление квартиры, заведение большого количества домашних животных, которые при этом не получают должного ухода.

Соседи шумят - что делать?

С 7:00 до 23:00 (в данном случае мы говорим о СП 51.13330.2011, где временной промежуток указан точно) уровень шума может быть 40–55 децибел (в зависимости от того, к какому документу мы обращаемся). Для сравнения: 40 децибел – это звук, по громкости эквивалентный обычной негромкой речи, а 55 децибел – это звук, схожий по интенсивности с двигателем работающего автомобиля. Можно ли днем шуметь в подъезде? Можно, в течение разрешенного времени, но во всем, конечно, нужно знать меру.

Ночью, то есть с 23:00 до 7:00, уровень шума может быть 30–45 децибел, то есть – тихий разговор или шум работающих холодильника, стиральной или посудомоечной машины.

В России сейчас еще не принят (хотя обсуждается) федеральный «закон о тишине». Но действуют региональные. Они устанавливают более конкретные правила допустимого поведения в квартире в дневное и ночное время.

Например, в Москве действует закон «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве» («закон о тишине» в многоквартирном доме). Он устанавливает ограничение: например, время ремонта по закону – днем, и то с перерывом. Запрещено делать шумный ремонт с 19:00 до 9:00 и с 13:00 до 15:00, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни (кроме случаев, когда указанные работы осуществляются в течение полутора лет со дня ввода многоквартирного дома в эксплуатацию). Но требования к соблюдению тишины не распространяются на работы, связанные с устранением последствий аварий, стихийных бедствий, проведение неотложных работ. Также нельзя привлечь к ответственности тех, кто производит определенные шумные действия по требованиям исповедуемой религии.

В других регионах действуют свои законы, которые устанавливают аналогичные правила.

Если у ваших соседей лает собака и вам это мешает, их можно призвать к ответственности. Собака, конечно, живое существо, но в обязанности хозяев входит ее воспитание и дрессировка, чтобы зверь вел себя адекватно. Если вы вызовете полицию, участкового или обратитесь в Роспотребнадзор, нерадивых владельцев могут обязать пройти с питомцем курсы дрессуры.

Если у ваших соседей плачет ребенок, ситуация сложнее. В «законе о тишине» Москвы, например, плач детей не входит в перечень нарушений. И очевидно, что не всегда маленького человека можно быстро успокоить. Поэтому, как показывает практика, в этом случае придется терпеть. Кроме тех случаев, когда у вас возникают подозрения, что с ребенком плохо обращаются: тогда надо жаловаться в органы опеки или полицию. А вот если ребенок в сознательном возрасте нарушает общественный покой – бегает, кричит, бросает мяч по ночам, то вы уже можете жаловаться.

Можно ли шуметь под окнами? В течение той части дня, которая попадает в ограничения соответствующего регионального закона, – нельзя. Тишину должны соблюдать как в своих квартирах, так и на придомовой территории. Поэтому, если соседи шумят под вашими окнами, обращайтесь в полицию. Сотрудники полиции должны прибыть на место, провести разъяснительную беседу, составить протокол (если требуется). Можно обращаться к участковому, который произведет примерно те же действия. На ваше обращение должны среагировать без дополнительных требований к вам (типа требований замерить самостоятельно уровень шума и сравнить, превышает ли он установленные лимиты).

Если ваши шумные соседи нарушают порядок в ночное время, предпримите следующие действия:

1) Позвоните участковому или в полицию. Они должны приехать на вызов (на практике это не всегда так) и зафиксировать правонарушение. Если ваши обвинения подтвердятся, на дебоширов будет наложен штраф. Если вы не позвонили сразу, напишите заявление участковому на шумных соседей, он среагирует позже и проведет беседу.

2) Обратитесь в ТСЖ или ЖЭК с жалобами на соседей. С ними должны будут провести разъяснительную беседу. Штрафовать, однако, эти организации не имеют права.

3) Подайте на соседей в суд. Потребуется собрать доказательства – видеоматериалы (с записью звука), показания свидетелей; если у вас есть возможность самостоятельно замерить уровень шума – показания специального прибора, который подтвердит, что шум превышает разрешенные показатели.

Не нужно пытаться решить вопрос самостоятельно – угрожать, лезть в драку, писать оскорбительные записки, портить имущество соседей (дверь, коврик, замочную скважину и прочее). В этом случае соседи могут заявить на вас в полицию или обратиться в суд.

Что делать, если соседи мусорят?

Для начала постарайтесь урегулировать вопрос без привлечения третьих лиц: поговорите с нарушителем; напомните, что такое поведение запрещено; попросите, чтобы в дальнейшем это не повторялось. Если беседа не поможет, соберите доказательства нарушения. Вам пригодятся фото и видео, на которых сосед выбрасывает мусор мимо контейнера или в подъезде, показания свидетелей. Не лишним будет узнать, как зовут того, кто безобразничает. Проследите, как часто появляется мусор в неположенном месте.

Собрав доказательства, вы можете обратиться в одну из следующих организаций:

· ТСЖ. Они не имеют права штрафовать нарушителей, но могут также провести беседу, которая, возможно, возымеет большее действие, нежели ваши слова.

· Участковый (полиция). Он должен следить за порядком на вверенном ему участке и также проведет беседу с тем, кто мусорит. А в случае подтверждения нарушения он может наложить штраф в размере 1000–2000 рублей (ст. 8.2. КоАП РФ). Кстати, повторное нарушение обойдется грязнулям в 2000–3000 рублей.

· Роспотребнадзор. Если его сотрудники зафиксируют нарушение, то могут оштрафовать.

· Штрафовать могут по ст. 8.2 КоАП РФ, тогда нарушителю придется заплатить 1000–2000 рублей (2000–3000 рублей в случае повторного нарушения), или по ст. 6.4 КоАП РФ, тогда штраф составит 500–1000 рублей.

· МЧС, если соседи мусорят на лестничной площадке, а этот мусор пожароопасен или создает пожароопасную ситуацию. В этом случае соседа оштрафуют на 2000–3000 рублей по ст. 20.4 КоАП РФ.

“В любом случае, как и в ситуации с шумом, советуем не применять силу и не пытаться решить вопрос самостоятельно, если беседа не помогла. Лучше обратиться в органы, которые контролируют такие ситуации, и попытаться добиться справедливости”, - подытожил Сергей Солодкий, начальник отдела по защите прав потребителей Роскачества.





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