Из Гатчины – в Сойкино

Двадцать лет автор занимался сбором сведений об этих местах и нашел много общего между гатчинской землей и бывшей усадьбой «Сойкино». С пятидесятых годов ХVIII века там находилось еще одно поместье знаменитого предка А.С. Пушкина по материнской линии – Абрама Петровича Ганнибала. Арап Петра Великого приобрел его для своей первой «белой» дочери Поликсены Ганнибал. До наших дней сохранились фрагменты старинного усадебного парка. Многие местные помещики оставили яркий след в истории Отечества.

Сойкинский рыбацкий край, омываемый водами Финского залива, богат своими историческими памятниками и известен знаменитыми земляками. Здесь издавна проживает древний народ ижора, создан Ижорский музей, каждый год проводятся традиционные фольклорные праздники ижорской и финно-угорской культуры.

В советское время на побережье существовал крупнейший рыболовецкий колхоз-миллионер «Балтика» (центральная усадьба – деревня Вистино), поставлявший свою продукцию жителям Ленинграда. В центре полуострова, на вершине Сойкинской горы, сохранились каменные руины Никольской церкви, рядом с которой несколько лет назад появился православный скит Александро-Невской лавры. Эти легендарные места становятся одним из центров притяжения паломников. В прошлом году здесь был открыт памятник Александру Невскому.

Книга «Сойкинский полуостров» открывает новую серию книг А.В. Бурлакова «Заповедные места Ленинградской области».

Тираж книги ограничен. Приобрести ее можно в книжном магазине на улице Соборной в Гатчине.