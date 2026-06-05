Ленобласть и Беларусь: совместные проекты — дорожное строительство, программа «Чистые леса», ремонт дорог

Стороны обсудили ключевые направления сотрудничества: очистку лесов от аварийных деревьев, чтобы избежать отключений света, расширение трассы в сторону Беларуси до четырёх полос — участки в Лужском районе уже открыты, а также использование белорусских МАЗов и КАМАЗов для ремонта и зимней уборки дорог. Кроме того, регионы сотрудничают в машиностроении, сельском хозяйстве, стройматериалах и переработке продуктов.



«Беларусь — наш ключевой партнёр. У нас очень хороший баланс экспорта и импорта. Вместе мы выходим на создание совместных предприятий в Ленобласти, уже растёт товарооборот и меняется структура поставок. Будем сохранять долю белорусской техники в областных закупках не менее 25% — и дальше расширять сотрудничество от сельского хозяйства до ЖКХ, от машиностроения до молодёжной политики», — сказал губернатор Александр Дрозденко.