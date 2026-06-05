ОДК получила сертификат типа на новейший двигатель ПД-8

Торжественная церемония прошла на ПМЭФ в присутствии первого вице-премьера Дениса Мантурова, вице-премьера Виталия Савельева, глав Минпромторга России Антона Алиханова и Минтранса России Андрея Никитина, генерального директора Ростеха Сергея Чемезова.

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров вручил генеральному директору ОДК Александру Грачеву сертификат типа на двигатель ПД-8. Денис Мантуров отметил, что в скором будущем в коммерческую эксплуатацию должен пойти и полностью импортозамещенный «Суперджет-100».

«Сегодня мы приближаем этот день благодаря получению сертификата типа на двигатель ПД-8. Его разработка силами ОДК-Сатурн еще раз подтверждает, что российская промышленность способна самостоятельно создавать сложные наукоемкие изделия полного цикла. Причем делать это в очень сжатые сроки. Профессионалы отрасли знают, что на подобные продукты в мире уходит порядка 12 лет. Мы управились за вдвое меньшее время, включая весь цикл сертификационных испытаний», – подчеркнул первый вице-премьер Денис Мантуров.

«Авиакомпании ждут полностью импортозамещенный лайнер «Суперджет-100». Именно на этих самолетах планируется эксплуатировать новый двигатель ПД-8», - отметил Виталий Савельев.

Сертификат типа подтверждает соответствие двигателя ПД-8 нормам летной годности и заложенным техническим характеристикам.

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 создан ОДК и предназначен для ближнемагистральных самолетов «Суперджет» и самолетов-амфибий Бе-200. ПД-8 является полностью отечественной разработкой. Он создан с применением 25 передовых технологий и новейших отечественных материалов, в том числе 17 совершенно новых. Двигатель обеспечивает тягу на взлетном режиме 8 тонн и соответствует современным экологическим требованиям.

«Получение сертификата типа на двигатель ПД-8 - важнейшее событие в отрасли. Теперь в линейке отечественных сертифицированных силовых установок есть двигатель для ближнемагистральных самолетов. Это общее достижение российских двигателестроителей и научных организаций. Благодаря совместной плодотворной работе ПД-8 создан в короткие сроки. С 2019 года он прошел путь от разработки эскизного проекта до опытных двигателей, которые полностью подтвердили свою надежность и безопасность в любых ситуациях. По тяге и ресурсу ПД-8 не уступает зарубежным аналогам. Мы готовы к серийному производству и сервисному сопровождению наших двигателей в составе самолетов «Суперджет». Также ведется работа по привязке ПД-8 к самолету-амфибии Бе-200», — отметил генеральный директор ОДК Александр Грачев.

Опытные двигатели прошли комплексную программу испытаний. Доказана надежная работа в ходе длительных перелетов, в условиях низких температур, при наличии воды на взлетной полосе, при нештатных ситуациях и пр. ПД-8 наработали свыше 6500 часов в ходе летных испытаний и проверок на стендах.